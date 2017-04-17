На рождественские праздники из сейфа в здании, в котором находится Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси (ГУБОПиК), были похищены почти 270 тысяч долларов. Это следует из постановления Шевченковского районного суда Киева, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений Украины.





Согласно решению суда, следователь следственного управления Главного управления Национальной полиции в городе Киеве обратился в суд с ходатайством о рассмотрении поручения об оказании правовой помощи компетентным органам Беларуси по уголовному делу, возбужденному в отношении неназванного гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205 Уголовного кодекса Беларуси (Кража в особо крупном размере).

Как следует из документа, подозреваемый гражданин около 9 часов утра 8 января 2017 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, тайно похитил из сейфа в кабинете № 107 административного здания по адресу: город Минск, улица Революционная, дом 3, денежные средства в размере 269 150 долларов. Днем того же дня он пересек госграницу Беларуси и выехал в Украину, где встречался с гражданкой Украины. Утром 9 января злоумышленник выехал с территории Украины в Румынию, следует из материалов суда.

По адресу ул. Революционная, 3, располагается ГУБОПиК МВД Беларуси. 8 января было воскресенье, а значит, скорее всего, войти в это здание мог только штатный сотрудник силовой структуры.

В ходе расследования уголовного дела возникла необходимость в получении информации у операторов мобильной связи «Киевстар», «МТС Украина» и «Лайфселл» с целью получения доказательств, которые самостоятельно или в совокупности с другими доказательствами могут иметь существенное значение для выяснения обстоятельств преступлений или установления лиц, причастных к их совершению, говорится в решении суда. Однако информация, находящаяся у операторов мобильной связи, является охраняемой законом тайной и получить доступ к ней иначе, чем по постановлению суда, невозможно.

22 марта украинский суд удовлетворил ходатайство следователя об оказании правовой помощи белорусским силовикам и позволил получить право временного доступа к документам, которые находятся во владении оператора мобильной связи, с возможностью получения их копий в бумажном и цифровом виде, говорится в документе.

Получить оперативный комментарий в правоохранительных органах Беларуси не удалось.