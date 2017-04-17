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Беларусь снизила экспорт нефтепродуктов почти в два раза

18.04.2017 15:28 — Новости Экономики | БДГ  
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За год экспорт белорусских нефтепродуктов сократил почти вдвое в физическом выражении, в денежном - упал на 120,7 млн долларов.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на официальные данные по внешней торговле, а январь-февраль этого года экспорт белорусских нефтепродуктов составил 1,59 млн тонн и сократился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 49,4%. В денежном выражении экспорт белорусских нефтепродуктов составил 677,5 млн долларов и снизился на 120,7 млн долларов по сравнению с январем-февралем 2016 года.

Сокращение экспорта белорусских нефтепродуктов в январе-феврале 2017 года было обусловлено снижением поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Согласно статистике, в январе-феврале 2017 года российские компании поставили в Беларусь 2,66 млн тонн нефти, что на 30,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Отметим, что на минувшей неделе нефтегазовый спор между Россией и Беларусью был разрешен: Минск погасил газовый долг, который составил порядка 760 млн долларов, а Москва согласилась поставлять голубое топливо в Беларусь со скидкой, а также возобновить поставки нефти в прежних объемах.

Ранее Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЗ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси. Уже 3 апреля президенты Беларуси и России сообщили о решении энергетических проблем. Согласно подписанным 13 апреля документам, российская и белорусская стороны договорились о долгосрочном решении нефтяных и газовых проблем. 

 
Теги: Минск
 
 
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За год экспорт белорусских нефтепродуктов сократил почти вдвое в физическом выражении, в денежном - упал на 120,7 млн долларов.

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