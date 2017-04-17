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Беларусь снизила экспорт нефтепродуктов почти в два раза
18.04.2017 15:28 — Новости Экономики | БДГ
За год экспорт белорусских нефтепродуктов сократил почти вдвое в физическом выражении, в денежном - упал на 120,7 млн долларов.
Как сообщает
Сокращение экспорта белорусских нефтепродуктов в январе-феврале 2017 года было обусловлено снижением поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Согласно статистике, в январе-феврале 2017 года российские компании поставили в Беларусь 2,66 млн тонн нефти, что на 30,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отметим, что на минувшей неделе нефтегазовый спор между Россией и Беларусью был разрешен: Минск погасил газовый долг, который составил порядка 760 млн долларов, а Москва согласилась поставлять голубое топливо в Беларусь со скидкой, а также возобновить поставки нефти в прежних объемах.
Ранее Россия резко
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За год экспорт белорусских нефтепродуктов сократил почти вдвое в физическом выражении, в денежном - упал на 120,7 млн долларов.
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