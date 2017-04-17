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Курсы валют: доллар и евро подешевели
18.04.2017 15:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.
Нацбанк установил официальные курсы валют:
Таким образом, на торгах 18 апреля евро подешевел незначительно — всего на 0,06 копейки. С начала же месяца европейская валюта стала дешевле практически на четыре с половиной копейки. Доллар США стал дешевле во вторник на 0,28 копейки. Российский рубль стал дороже на 0,76 копейки за Br100.
Всего же к корзине валют белорусский рубль подешевел на 0,04%.
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Стоимость иностранных валют во вторник на Белорусской валютно-фондовой бирже изменилось незначительно.
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