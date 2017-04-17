МИНСК, 18 апр — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.

Нацбанк установил официальные курсы валют:

Доллар США — 1,8797

Евро — 2,0008

100 российских рублей — 3,3536

Таким образом, на торгах 18 апреля евро подешевел незначительно — всего на 0,06 копейки. С начала же месяца европейская валюта стала дешевле практически на четыре с половиной копейки. Доллар США стал дешевле во вторник на 0,28 копейки. Российский рубль стал дороже на 0,76 копейки за Br100.

Всего же к корзине валют белорусский рубль подешевел на 0,04%.