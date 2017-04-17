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Разошлись во взглядах. Кобяков пророчит экономике рост, МВФ - ухудшает прогноз
18.04.2017 16:39 — Новости Экономики | Tut.by
Международный валютный фонд во вторник опубликовал новые прогнозные данные относительно мировой и белорусской экономики. Мировой прогноз на 2017 год скорректирован в сторону роста (он оценивается в 3,5%), прогноз по Беларуси — падение ВВП на 0,8% в 2017 году против прежнего прогноза минус 0,5%.
В 2018 году МВФ ожидал, что экономика Беларуси вырастет на 0,3%, нынешний прогноз чуть более оптимистичный — 0,6%.
Согласно апрельскому World Economic Outlook, инфляцию в Беларуси МВФ прогнозирует в нынешнем году на уровне 9,3% (официальный белорусский прогноз — 9%), в 2018-м — 8,7% (7% — белорусский прогноз).
При этом премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня был более оптимистичен, отметив, что экономика уже
Как ранее сообщалось, ВВП в январе-марте 2017 года
По официальному прогнозу, ВВП в Беларуси в 2017 году должен вырасти на 1,7%. В прошлом году экономика Беларуси упала на 2,6%, в 2015-м году — на 3,8%.
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Международный валютный фонд во вторник опубликовал новые прогнозные данные относительно мировой и белорусской экономики. Мировой прогноз на 2017 год...
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