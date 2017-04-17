Международный валютный фонд во вторник опубликовал новые прогнозные данные относительно мировой и белорусской экономики. Мировой прогноз на 2017 год скорректирован в сторону роста (он оценивается в 3,5%), прогноз по Беларуси — падение ВВП на 0,8% в 2017 году против прежнего прогноза минус 0,5%.

В 2018 году МВФ ожидал, что экономика Беларуси вырастет на 0,3%, нынешний прогноз чуть более оптимистичный — 0,6%.

Согласно апрельскому World Economic Outlook, инфляцию в Беларуси МВФ прогнозирует в нынешнем году на уровне 9,3% (официальный белорусский прогноз — 9%), в 2018-м — 8,7% (7% — белорусский прогноз).

При этом премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня был более оптимистичен, отметив, что экономика уже постепенно выходит из рецессии . «В целом поставленные в рамках прогноза на январь-март текущего года задачи выполняются. Экономика постепенно выходит из рецессии. Валовой внутренний продукт на 0,3% превысил уровень аналогичного периода прошлого года при прогнозе 99,6%», — отметил Андрей Кобяков.

Как ранее сообщалось, ВВП в январе-марте 2017 года вырос на 0,3% к аналогичному периоду прошлого года, хотя в январе-феврале падение составляло 1%.

По официальному прогнозу, ВВП в Беларуси в 2017 году должен вырасти на 1,7%. В прошлом году экономика Беларуси упала на 2,6%, в 2015-м году — на 3,8%.