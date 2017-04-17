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Прибыль флагмана белорусской промышленности рухнула в пять раз
18.04.2017 16:58 — Новости Экономики | БДГ
Прибыль «Беларуськалия» упала за год в пять раз, выручка - на 20%.
Как сообщают
Отметим, что 12 апреля на ОАО в Солигорске прошел стихийный митинг сотрудников одной из подрядных организаций: после получения расчетны листов рабочие УСП Трест «Реммонтажстрой» отказались работать и потребовали встречи с руководством. После стихийного митинга руководство «Беларуськалия» приняло решение с 1 апреля 2017 года повысить на 15% размер тарифной ставки первого разряда, которая применяется для расчета заработной платы работников предприятия и пообещало загрузить работой подрядчиков.
Стоит также отметить, что проблемы с выручкой имеет не только флагман белоруской промышленности, но и другие крупные предприятия. Так, в 5 раз, до 540 тысяч рублей, сократилась чистая прибыль «Белшины», несмотря на рост выручки на 15% (до 671,35 млн рублей).
При этом чистая прибыль БелАЗ возросла в 4 раза до 8 млн рублей, выручка от продукции возросла на 22,6% до 846,6 млн рублей, себестоимость продукции увеличилась на 22,6%. БМЗ завершил год без убытков, но чистая прибыль составила всего 39 тысяч рублей. Выручка составила 28,2 млн рублей, при этом в БМЗ в прошлом году «влили» 240 млн долларов государственной поддержки, в этом году будет потрачено еще около 16 млн долларов.
Напомним, что в I квартале 2017 года
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Прибыль «Беларуськалия» упала за год в пять раз, выручка - на 20%.
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