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Прибыль флагмана белорусской промышленности рухнула в пять раз

18.04.2017 16:58 — Новости Экономики | БДГ  
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Прибыль «Беларуськалия» упала за год в пять раз, выручка - на 20%.

Как сообщают АФН, чистые доходы «Беларуськалия» составили в 2016 году 217,2 млн рублей против 1,126 млрд в 2015-м. Выручка упала на 20% до 868,4 млн рублей. Падение выручки связано со значительным снижением стоимости калийных удобрений на мировом рынке: сейчас цены держатся на минимальном уровне.

Отметим, что 12 апреля на ОАО в Солигорске прошел стихийный митинг сотрудников одной из подрядных организаций: после получения расчетны листов рабочие УСП Трест «Реммонтажстрой» отказались работать и потребовали встречи с руководством. После стихийного митинга руководство «Беларуськалия» приняло решение с 1 апреля 2017 года повысить на 15% размер тарифной ставки первого разряда, которая применяется для расчета заработной платы работников предприятия и пообещало загрузить работой подрядчиков.

Стоит также отметить, что проблемы с выручкой имеет не только флагман белоруской промышленности, но и другие крупные предприятия. Так, в 5 раз, до 540 тысяч рублей, сократилась чистая прибыль «Белшины», несмотря на рост выручки на 15% (до 671,35 млн рублей).

При этом чистая прибыль БелАЗ возросла в 4 раза до 8 млн рублей, выручка от продукции возросла на 22,6% до 846,6 млн рублей, себестоимость продукции увеличилась на 22,6%. БМЗ завершил год без убытков, но чистая прибыль составила всего 39 тысяч рублей. Выручка составила 28,2 млн рублей, при этом в БМЗ в прошлом году «влили» 240 млн долларов государственной поддержки, в этом году будет потрачено еще около 16 млн долларов.

Напомним, что  в I квартале 2017 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 21,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 104,3% к уровню I квартала 2016 г.ода Индекс промышленного производства за март 2017 года к марту прошлого года составил 106,7%; за март 2017 года к февралю 2017 года – 114%.

 
 
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Прибыль «Беларуськалия» упала за год в пять раз, выручка - на 20%.

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