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Кобяков обнаружил рост экономики и зарплат
18.04.2017 17:44 — Новости Экономики | БДГ
Глава белорусского правительства уверен, что экономика страны выходит из рецессии и «нащупал» рост зарплат в стране.
Андрей Кобяков,
Так, глава правительства
В целом премьер положительно оценил все, что происходит в экономике страны: Кобяков выразил уверенность, что рецензия завершается, а поставленные прогнозные цели выполняются. Особо было отмечено, что
Кобяков отметил низкую инфляция, тенденцию по чистой продаже валюты населением, своевременно погашение валютных долгов Беларусью, а также положительные тенденции во всех отраслях экономики. Отмечено было, что без привычного дохода сработал концерн «Белнефтехим», но «по известным причинам», которые
«Здесь мы рассчитываем по концерну "Белнефтехим" на положительное изменение ситуации с учетом достигнутых на прошлой неделе договоренностей с российскими партнерами по газу и нефти», - отметил премьер Беларуси.
При этом премьер отметил, что некоторые отрасли пока не выполняют поставленных задач.
«В строительной отрасли хоть и добавили, но результат недостаточен. Прошу министра строительства проинформировать, какие меры будут приняты для закрепления наметившихся тенденций по восстановлению объемов строительно-монтажных работ», - сказал Кобяков.
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Глава белорусского правительства уверен, что экономика страны выходит из рецессии и «нащупал» рост зарплат в стране.
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