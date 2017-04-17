Глава белорусского правительства уверен, что экономика страны выходит из рецессии и «нащупал» рост зарплат в стране.

Андрей Кобяков, выступая сегодня на заседании президиума Совета Министров, где рассматривались итоги работы экономики в первом квартале и задачи на первое полугодие, высказал ряд позитивных мыслей.

Так, глава правительства отметил рост зарплаты и даже нашел этому процессу объяснение. По мнению Кобякова, рост реальной заработной платы в январе-феврале (речь идет про скромные 0,5%) обеспечен за счет производительности труда. Более того, премьер по-прежнему уверен, что довести среднюю зарплату до требуемых президентом 1000 рублей возможно. Для этого надо будет снижать затраты и повышать эффективность во всех сферах экономики. При этом премьер отметил, что уровень реальных располагаемых доходов населения, который сократился почти на 4% по итогам января-февраля к аналогичному периоду прошлого года, пока выбивается из планов властей: показатель планировали нарастить.

В целом премьер положительно оценил все, что происходит в экономике страны: Кобяков выразил уверенность, что рецензия завершается, а поставленные прогнозные цели выполняются. Особо было отмечено, что восстановление экономического роста обеспечено без ущерба макроэкономической стабильности.

Кобяков отметил низкую инфляция, тенденцию по чистой продаже валюты населением, своевременно погашение валютных долгов Беларусью, а также положительные тенденции во всех отраслях экономики. Отмечено было, что без привычного дохода сработал концерн «Белнефтехим», но «по известным причинам», которые уже разрешены .

«Здесь мы рассчитываем по концерну "Белнефтехим" на положительное изменение ситуации с учетом достигнутых на прошлой неделе договоренностей с российскими партнерами по газу и нефти», - отметил премьер Беларуси.

При этом премьер отметил, что некоторые отрасли пока не выполняют поставленных задач.

«В строительной отрасли хоть и добавили, но результат недостаточен. Прошу министра строительства проинформировать, какие меры будут приняты для закрепления наметившихся тенденций по восстановлению объемов строительно-монтажных работ», - сказал Кобяков.