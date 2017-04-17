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Тихая революция для предпринимателей: шаг вперед, два назад
18.04.2017 17:35 — Новости Экономики | БДГ
Проекты нормативных актов, направленных на стимулирование деловой активности и исключение излишних требований, предъявляемых к бизнесу, непонятны и не нужны.
В Беларуси проходит общественное обсуждение ряда проектов нормативных актов, которые Лукашенко
Уведомительный принцип, сокращение требований и ликвидация барьеров
Ключевым документом, призванным облегчить жизнь отечественному предпринимателю, власти считают проект декрета "О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу".
Заместитель главы администрации президента Валерий Мицкевич
Проект декрета вводит уведомительный порядок начала осуществления наиболее распространенных видов деятельности. Субъект хозяйствования, подавая уведомление, гарантирует, что будет соблюдать законодательство.
"Рабочая группа приняла решение воспользоваться уже апробированной в Эстонии моделью. Пусть предприниматель направляет в местные органы власти одно единственное уведомление, и - все, на следующий день он вправе начинать работать. Хочет, пускай кафе открывает, хочет, пусть книгами торгует, а хочет, пусть мебель выпускает. Никаких препятствий для его работы нет. Человеку больше не нужно бегать по органам, собирать всякие справки и бумажки. И это правильно. Он лучше других знает, что надо для его работы", - заявил Валерий Мицкевич.
Во-вторых, в проекте декрета заложен минимальный перечень пожарных, санитарных и природоохранных требований к содержанию и эксплуатации зданий и объектов, принадлежащих бизнесу.
"Из действующих сегодня 586 пунктов правил пожарной безопасности, 7 приложений и 13 таблиц в проекте сохранено лишь 58 пунктов", - подчеркнул Мицкевич.
В-третьих, планируется максимально упразднить административные барьеры на пути развития бизнеса. "Так, мы отменили необходимость согласования режима работы магазинов и объектов общепита с исполкомами. Разрешили оказывать услуги по ремонту автомобилей в собственных гаражах граждан. В сфере транспортной деятельности отказались от оформления путевых листов. Упростили многие требования при осуществлении строительства. К примеру, предусмотрели возможность введения объекта строительства в эксплуатацию по принципу "одного окна", - пояснил Валерий Мицкевич.
«Убрать лишние права государства и лишние обязанности бизнеса»
Руководитель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин назвал весь пакет документов эклектичным, в котором смешались "и жук, и жаба":
- Комплекс проектов нормативных актов является весьма эклектичным, внутренне противоречивым, содержащим множество общих посылов, банальностей. И только для наших окончательно замордованных предпринимателей он может казаться прогрессивным.
Юрист объяснил свою точку зрения:
- Действительно, определенные послабления проекты нормативных актов предполагают. Например, проект декрета "О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу" предполагает установить презумпцию добросовестности субъектов хозяйствования. Однако принцип добросовестности и разумности участников гражданско-правовых отношений и так содержится в Гражданском кодексе – ничего нового авторы декрета не предлагают.
Говорить об уведомительном принципе осуществления хозяйственной деятельности на самом деле сложно; трудно согласиться с господином Мицкевичем в том, что он является прогрессивным шагом. Сегодня каждый субъект хозяйствования имеет право осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, вне зависимости от того, указаны они в уставе предприятия или не указаны, и вообще в уставе не надо указывать никакие виды деятельности и не надо подавать никаких уведомлений. Много лет назад действительно существовала практика указания в уставе неких видов деятельности, которые могли осуществлять субъекты хозяйствования; потом эта практика развилась в подачу неких уведомлений о начале осуществления определенных видов деятельности; затем все отменили, а сейчас все возвращается в новой форме. Да у нас сегодня существуют разного рода реестры, лицензирование отдельных видов деятельности и пр. Возможно, необходимость получения разного рода свидетельств, аттестаций, лицензий заменят на некое уведомление и тогда бизнесу станет немного легче. Но, на мой взгляд, вообще не нужно регулировать сферы деятельности, которые не представляют общественной опасности: зачем уведомлять, например, о начале оптовой торговли? Регистрируйся – и торгуй, главное – платить налоги.
Как «революционное новшество» преподносится право субъектов хозяйствования самостоятельно изменять назначение и порядок использования сооружений, принадлежащих субъекту хозяйствования? Это естественное право собственника – самостоятельно распоряжаться своей собственностью. Какая разница, что я открою в своем помещении – офис или магазин? Но у нас без разрешения властей - никак.
Чего не хватает в пакете документов, призванных регулировать деятельность отечественного предпринимателя?
- Хорошо бы убрать все регулирование – отменить, а не заменять чем-то другим. Мы видим слишком много зарегулированности, которую следовало бы просто убрать.
К сожалению, в проектах нет никаких предложений по реальной защите частной собственности, государство не отказывается от практики внесудебного изъятия денежных средств со счетов субъектов хозяйствования и внесудебного наложения взысканий на них. При желании многое можно было бы сделать, но самое главное – убрать лишние права государства и лишние обязанности бизнеса. А вместо того идет некий торг.
Действительно, предполагается движение в правильном направлении, но почему-то зигзагами и очень маленькими шагами, с некоторыми отступлениями; мы идем не прямо, а делаем крен то влево, то вправо, то подпрыгнем, вместо того, чтобы просто идти вперед.
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Проекты нормативных актов, направленных на стимулирование деловой активности и исключение излишних требований, предъявляемых к бизнесу, представляют собой смесь...
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