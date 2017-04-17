Проекты нормативных актов, направленных на стимулирование деловой активности и исключение излишних требований, предъявляемых к бизнесу, непонятны и не нужны.

В Беларуси проходит общественное обсуждение ряда проектов нормативных актов, которые Лукашенко назвал "революционными решениями по предпринимательству".

Уведомительный принцип, сокращение требований и ликвидация барьеров

Ключевым документом, призванным облегчить жизнь отечественному предпринимателю, власти считают проект декрета "О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу".

Заместитель главы администрации президента Валерий Мицкевич объяснил "революционность" проекта в интервью Национальному правовому интернет-порталу.

Проект декрета вводит уведомительный порядок начала осуществления наиболее распространенных видов деятельности. Субъект хозяйствования, подавая уведомление, гарантирует, что будет соблюдать законодательство.

"Рабочая группа приняла решение воспользоваться уже апробированной в Эстонии моделью. Пусть предприниматель направляет в местные органы власти одно единственное уведомление, и - все, на следующий день он вправе начинать работать. Хочет, пускай кафе открывает, хочет, пусть книгами торгует, а хочет, пусть мебель выпускает. Никаких препятствий для его работы нет. Человеку больше не нужно бегать по органам, собирать всякие справки и бумажки. И это правильно. Он лучше других знает, что надо для его работы", - заявил Валерий Мицкевич.

Во-вторых, в проекте декрета заложен минимальный перечень пожарных, санитарных и природоохранных требований к содержанию и эксплуатации зданий и объектов, принадлежащих бизнесу.

"Из действующих сегодня 586 пунктов правил пожарной безопасности, 7 приложений и 13 таблиц в проекте сохранено лишь 58 пунктов", - подчеркнул Мицкевич.

В-третьих, планируется максимально упразднить административные барьеры на пути развития бизнеса. "Так, мы отменили необходимость согласования режима работы магазинов и объектов общепита с исполкомами. Разрешили оказывать услуги по ремонту автомобилей в собственных гаражах граждан. В сфере транспортной деятельности отказались от оформления путевых листов. Упростили многие требования при осуществлении строительства. К примеру, предусмотрели возможность введения объекта строительства в эксплуатацию по принципу "одного окна", - пояснил Валерий Мицкевич.

«Убрать лишние права государства и лишние обязанности бизнеса»

Руководитель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин назвал весь пакет документов эклектичным, в котором смешались "и жук, и жаба":

- Комплекс проектов нормативных актов является весьма эклектичным, внутренне противоречивым, содержащим множество общих посылов, банальностей. И только для наших окончательно замордованных предпринимателей он может казаться прогрессивным.

Юрист объяснил свою точку зрения:

- Действительно, определенные послабления проекты нормативных актов предполагают. Например, проект декрета "О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу" предполагает установить презумпцию добросовестности субъектов хозяйствования. Однако принцип добросовестности и разумности участников гражданско-правовых отношений и так содержится в Гражданском кодексе – ничего нового авторы декрета не предлагают.

Говорить об уведомительном принципе осуществления хозяйственной деятельности на самом деле сложно; трудно согласиться с господином Мицкевичем в том, что он является прогрессивным шагом. Сегодня каждый субъект хозяйствования имеет право осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, вне зависимости от того, указаны они в уставе предприятия или не указаны, и вообще в уставе не надо указывать никакие виды деятельности и не надо подавать никаких уведомлений. Много лет назад действительно существовала практика указания в уставе неких видов деятельности, которые могли осуществлять субъекты хозяйствования; потом эта практика развилась в подачу неких уведомлений о начале осуществления определенных видов деятельности; затем все отменили, а сейчас все возвращается в новой форме. Да у нас сегодня существуют разного рода реестры, лицензирование отдельных видов деятельности и пр. Возможно, необходимость получения разного рода свидетельств, аттестаций, лицензий заменят на некое уведомление и тогда бизнесу станет немного легче. Но, на мой взгляд, вообще не нужно регулировать сферы деятельности, которые не представляют общественной опасности: зачем уведомлять, например, о начале оптовой торговли? Регистрируйся – и торгуй, главное – платить налоги.

Как «революционное новшество» преподносится право субъектов хозяйствования самостоятельно изменять назначение и порядок использования сооружений, принадлежащих субъекту хозяйствования? Это естественное право собственника – самостоятельно распоряжаться своей собственностью. Какая разница, что я открою в своем помещении – офис или магазин? Но у нас без разрешения властей - никак.

Чего не хватает в пакете документов, призванных регулировать деятельность отечественного предпринимателя?

- Хорошо бы убрать все регулирование – отменить, а не заменять чем-то другим. Мы видим слишком много зарегулированности, которую следовало бы просто убрать.

К сожалению, в проектах нет никаких предложений по реальной защите частной собственности, государство не отказывается от практики внесудебного изъятия денежных средств со счетов субъектов хозяйствования и внесудебного наложения взысканий на них. При желании многое можно было бы сделать, но самое главное – убрать лишние права государства и лишние обязанности бизнеса. А вместо того идет некий торг.

Действительно, предполагается движение в правильном направлении, но почему-то зигзагами и очень маленькими шагами, с некоторыми отступлениями; мы идем не прямо, а делаем крен то влево, то вправо, то подпрыгнем, вместо того, чтобы просто идти вперед.