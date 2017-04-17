Хозяевами зданий, где находится торговый центр «Импульс», а также примыкающих к нему объектов, на пл. Якуба Коласа в Минске стали компании «Тапас» и «Магнат Трейд». Об этом TUT.BY рассказали несколько источников, знакомых с ходом проведения сделок.



Директор ООО «Тапас» Николай Требенок и председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев. Фото: БЕЛТА

Вчера соответствующие договоры купли-продажи были заключены в Госкомитете по имуществу. Однако названия компаний в сообщении государственных СМИ не указывались. Как удалось выяснить TUT.BY, новыми инвесторами стали компании, которые там уже арендовали и владели площадями.

«Тапас» предлагает в аренду павильоны в торговом центре «Импульс», который находится перпендикулярно ул. В.Хоружей. Аренда составляет «от 50 у.е. за кв. м», говорится на сайте компании. «Магнат Трейд» также был одним операторов торгового центра, следует из сообщения на сайте Мингорисполкома.

«Тапас» выкупил часть изолированных помещений, которые им не принадлежали. Здание торгового комплекса, который берет свое начало от метро, выкупила компания «Магнат Трейд», сказал TUT.BY информированный собеседник.

Ранее оператором первого «Импульса» была кампания «Ахека». «Магнат трейд» должен в течение 4 месяцев перечислить этой компании 700 тысяч рублей для погашения кредитов и займов, взятый на реконструкцию «Импульса» и развитие сельскохозяйственного производства. В случае необходимости работники «Ахеки» должны быть трудоустроены в «Магнат трейд», следует из распоряжения президента № 51рп от 27 марта 2017 года.

По словам собеседника, сейчас были проданы объекты, которые находятся в собственности республики, 27 апреля будет продана собственность ОАО «МПОВТ» (завода вычислительной техники имени Орджоникидзе). По информации TUT.BY, часть помещений достанется «Тапасу» и «Магнат Трейду».

Скандально известный торговый центр «Импульс-2», который строился на средства индивидуальных предпринимателей , но так и не был введен в эксплуатацию, должен обрести хозяина в ближайшее время, сказал собеседник. Однако как следует из распоряжения президента, объект перейдет компании «Магнат Трейд» с рассрочкой оплаты до 3 лет. По словам собеседника, «ипэшникам» предусмотрена бюджетная компенсация вложенных средств. Согласно документа, Минфину поручено обеспечить выделение ОАО «МПОВТ» на основании судебных решений из бюджета средств, необходимых для возврата инвестиций, вложенных ООО «Фарт-Плюс» в капитальное строение, по мере поступления в госбюджет средств о продажи этого здания. «Фарт-Плюс» — это компания, с которыми предприниматели заключали договоры долевого строительства.



Многие связывают секрет успеха «Тапаса» с Александром Белым и его сыном Павлом. Белый-младший играет в сборной президента Беларуси по хоккею в одном звене с Александром Лукашенко и является одним из лучших бомбардиров команды. За последнее время «Тапас» выбился в крупные застройщики Минска. Фото: ctv.by

Сумму сделки стороны не раскрывают. По оценкам экспертов, речь идет о сумме порядка 15 млн долларов. Весь комплекс может обойтись в 50 млн долларов. Согласно распоряжению Лукашенко, объекты должны быть проданы по рыночной стоимости. «Тапас» получит рассрочку оплаты до 5 лет.

«Сумма сделки весомая. Средства от продажи от объектов республиканской собственности и МПОВТ поступят в бюджет. Половина средств пойдет на строительство дворца художественной гимнастики», — сказал информированный источник.

Инвесторы должны до июля 2019 года провести модернизацию зданий, некоторые из них будут снесены и построены новые. В частности, «Тапасу» необходимо возвести в течение 4 лет многоуровневую парковку со встроенными помещениями общественного назначения. «Поручение главы государства понятно — территория в центре Минска должна быть ухоженной и современной», — сказал профильный чиновник.

В ноябре прошлого года Александр Лукашенко обратил внимание на нерациональное использование высвобождаемых в Минске капитальных строений промышленных предприятий. Он удивился, почему не привлекаются на эти объекты инвесторы.

Получить комментарий в «Магнат трейде» и «Тапасе» не удалось.

Как следует из распоряжения президента, еще одним владельцем здания станет ИТ-компания «Итранзишэн», который также арендует площади по ул. Кульман, 1. Компания получит рассрочку оплаты до 2 лет.

Сейчас также проводится работа по изучению спроса на четыре объекта в районе ул. Якуба Коласа и ул. Кульман, 1. Ранее проходила информация, что эти площади отойдут ПВТ .



