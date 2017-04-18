Беларусь в апреле полностью погасила задолженность за природный газ, но это не приведет к снижению золото-валютных резервов страны. Об этом журналистам 19 апреля заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный.

Представитель Нацбанка подтвердил, что в апреле Беларусь погасила задолженность в 726,2 млн долларов за российский газ. Долг был погашен частично за счет золото-валютных резервов, частично — из текущей ликвидности, не относящийся к ЗВР.

«Но мы эти расходы компенсируем. У Нацбанка есть различный инструментарий,. в частности облигации, чтобы компенсировать этот отток», — отметил Надольный.

По данным на 1 марта 2017 года золотовалютные резервы Беларуси в международном определении составляли 5,022 млрд долларов в эквиваленте.