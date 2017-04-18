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Мотовелозавод могут перенести в китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень"
19.04.2017 10:35 — Новости Экономики | Tut.by
Столичные власти задумались о переносе «Мотовелозавода» в китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Об этом агентству
«Просматривается будущее велозавода. Перенос производства в китайско-белорусский индустриальный парк „Великий камень“ поможет решить многие вопросы и, самое главное, сохранить отечественный бренд», — рассказал он.
Глава районной администрации также сообщил, что «есть подвижки к лучшему» на станкостроительном заводе (МЗОР). «Сегодня предприятие имеет портфель заказов на уровне 300% к уровню прошлого года», — отметил Шостак.
Председатель администрации Ленинского района также считает, что есть «один нюанс, который объединяет многие наши предприятия».
«Это прошлые задолженности по энергоносителям и плохие кредитные истории. Мы работаем над этими вопросами и будем помогать субъектам хозяйствования выпутываться из долговых сетей», — заявил он.
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"Перенос производства в китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" поможет решить многие вопросы и, самое главное, сохранить отечественный бренд".
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