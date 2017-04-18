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По коррупционному делу задержан первый зампред Белкоопсоюза
19.04.2017 10:51 — Новости Экономики | Tut.by
Во вторник в Минске правоохранительными органами задержан первый зампред Белкоопсоюза Дмитрий Баранов. Эту информацию TUT.BY подтвердили два не связанные друг с другом источника.
«Следственным комитетом в рамках расследования уголовного дела о коррупции в качестве подозреваемого привлечен один из руководителей Белкоопсоюза. Проводится расследование», — заявила TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Речь идет о статье 430 УК (получение взятки).
Белкоопсоюз — крупный оператор торговли, его сеть насчитывает свыше 8 тысяч торговых объектов и 700 автомагазинов. В прошлом году активно освещались проблемы организации. За последние 5 лет доля потребкооперации в объеме розничного товарооборота торговли снизилась на 4 п.п. — до 7,1%.
У МАРТа, в частности,
Это не первое упоминание крупных чиновников Белкоопсоюза в громких делах. В 2015-м году экс-глава Белкоопсоюза
Сидько было предъявлено обвинение в получении взяток и злоупотреблении властью по ч. 3 ст. 430 и ч. 3 ст. 424 УК. Гособвинитель просил суд признать Сидько виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2, 3 ст. 430 УК (Неоднократное получение взяток, в том числе в крупном и особо крупном размерах) и ч. 2 ст. 424 УК.
23 июля 2013 года КГБ объявил, что
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Во вторник в Минске правоохранительными органами задержан первый зампред Белкоопсоюза Дмитрий Баранов. Эту информацию TUT.BY подтвердили два не связанные друг с...
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