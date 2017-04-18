МИНСК, 19 апр — Sputnik. Национальный банк Беларуси не исключает возможности дальнейшего снижения ставки рефинансирования при условии низкого уровня инфляции в стране.

В последний раз ставка рефинансирования снижена 19 апреля — на один процентный пункт до 14% годовых. Это уже четвертое снижение ставки в этом году. По основным направлениям денежно-кредитной политики, ставка рефинансирования в 2017 году должна составить на конец года 14-16%.

"Если инфляция сохранится в такой же тенденции, как по итогам первого квартала — а она оказалась ниже прогноза — будем пересматривать (уровень ставки рефинансирования — Sputnik), несмотря на то, что мы уже на нижней границе процентного коридора", — заявил журналистам в среду первый заместитель председателя правления Национального банка Тарас Надольный.

Он заметил, что шаг снижения ставки, если будет принято такое решение, останется, скорее всего, прежним — один процентный пункт. "Шаг снижения — это вопрос для обсуждения правлением. Но доли процента не сильно влияют на ситуацию на рынке, когда двузначная инфляция", — сказал он.

Надольный также отметил, что хотя по итогам первого квартала инфляция и оказалась ниже прогнозной уровня, пересматривать собственный прогноз по этому показателю регулятор пока не планирует.