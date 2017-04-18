МИНСК, 19 апр — Sputnik. Беларусь направила часть средств из своих золотовалютных резервов (ЗВР) на погашение долга за российский газ, заявил в среду первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Тарас Надольный.



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Как отметил представитель Нацбанка, долг перед РФ был погашен частично из средств ЗВР, однако он заверил, что эта недостача будет компенсирована. Надольный также отметил, что при оплате долга также были использованы средства из текущей ликвидности банка, не относящейся к резервным активам.

"ЗВР не снизятся, Нацбанк работает над тем, чтобы использовать другие инструменты привлечения ресурсов — выпускает облигации, Министерство финансов тоже работает", — сказал Надольный.

Ранее Беларусь и Россия подписали документы, которые урегулировали разногласия в нефтегазовом вопросе . Это было сделано сразу после того, как Газпром заявил о погашении Беларусью долга за газ, поставленный в 2016-2017 годах в размере 726,2 миллиона долларов.

Также стороны достигли договоренности о понижающих коэффициентах к формуле определения цены на газ для Беларуси и восстановлении поставок российской нефти до уровня 24 миллионов тонн ежегодно.