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КГК раскрыл намеренное банкротство дилера, который задолжал производителю техники 116 тысяч рублей

19.04.2017 11:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства одной из частных компаний Минска. Финансовая милиция пришла к такому выводу после сигнала от крупного производителя техники, которому не вернули 116 тысяч рублей. Подробности сообщает Комитет госконтроля.

Как сообщает КГК, после их вмешательства был предотвращен ущерб крупному государственному производителю бытовой техники на сумму 116 тысяч рублей.

Предприятие пожаловалось, что одна из дилерских компаний отказалась выполнять свои обязательства по оплате поставленной ей продукции. Известно, что частная компания несколько лет являлась в Минске субъектом товаропроводящей сети госпредприятия.

— Должностные лица дилерской компании попытались вывести собственные активы, объявить предприятие банкротом и таким образом не рассчитываться с поставщиком бытовой техники, — говорят в Комитете госконтроля.

Проверяющие нашли фиктивные договоры с подконтрольными организациями, на которые были выведены активы. При этом сделки были заведомо невыгодные.

КГК собрал доказательства для возбуждения дела по ч.2 ст. 240 Уголовного кодекса (Преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство). Санкция статьи — до 5 лет лишения свободы.

В ходе расследования подозреваемые признали свою вину, а также полностью возместили ущерб госкомпании.

 
Теги: Минск
 
 
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