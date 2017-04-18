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Часть сотрудников выпустили, счета разблокировали. Как выживает FENOX без Арбузова

19.04.2017 11:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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После задержания 12 апреля одного из крупнейших бизнесменов страны Виталия Арбузова тысячи сотрудников и клиентов крупного производителя автокомпонентов оказались в положении неприятной неопределенности. Чтобы узнать, как работает группа компании в этой ситуации, редакция TUT.by связалась с одним из топ-менеджеров FENOX.


«Ситуация не критичная. Несмотря на то, что Виталий Иванович Арбузов и некоторые из руководителей еще остаются задержанными, предприятия группы компаний работают в штатном режиме. Производство не останавливалось и работает по графику согласно утвержденным планам. Работа офисов была частично приостановлена 12 апреля в связи с проведением оперативных мероприятий, но уже 13 апреля администрация предприятий начала восстанавливать деятельность для вхождения в обычный режим. Часть ранее задержанных сотрудников уже отпущены и приступили к своим должностным обязанностям», — рассказал топ-менеджер.

Он отметил, что покупатели с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации и продолжают размещать заказы на продукцию на прежних условиях, отгрузка идет без задержек. Нет перебоев и в поставках сырья и комплектующих.

«На данный момент часть ограничений по движению денежных средств снята. По всем предприятиям группы FENOX отсутствуют неисполненные обязательства по выплате налогов и перед банками. Часть зарплаты за март уже выплачена. Понятно, что этого недостаточно для того, чтобы не допустить социальной напряженности, делается все возможное для выплаты заработной платы в полном объеме всем сотрудникам, которых на предприятиях группы компаний в Беларуси насчитывается более 2500 человек», — подчеркнул собеседник.

Он отметил, что на счетах предприятий имеется достаточно денежных средств для выплаты заработной платы и продолжения деятельности. «Продолжается работа с компетентными органами по полному снятию ограничений по счетам, и мы надеемся на благоприятное решение данного вопроса. Все это дает предпосылки для сохранения рабочих мест и продолжения нормальной работы»

Сам факт задержания Виталия Арбузова и других руководителей группы компаний FENOX собеседник комментировать не стал.

Как ранее сообщалось, задержанный 12 апреля Арбузов подозревается в осуществлении с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным получением из бюджета налога на добавленную стоимость. В частности, сообщает КГК, подконтрольные Арбузову белорусские предприятия, завышали в разы стоимость импортируемой продукции, что позволяло им увеличивать затраты и уменьшать налогооблагаемую базу для уплаты налогов. Кроме того, реализуя в Беларуси, России, Украине продукцию за наличный расчет, они оформляли документы на экспорт товаров по заниженной цене, что позволяло не только занижать выручку, но и возвращать из бюджета НДС. Приобретенные товары реализовывались также в адрес крупных промышленных предприятий в Беларуси, МАЗа, МЗКТ, «Пеленга», а также в России, что впоследствии влияло на стоимость производимой ими продукции.

Арбузов, № 11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника», является председателем совета директоров Fenox Global Group, председателем совета директоров Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят, в частности, Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Retail (сеть продовольственных магазинов Preston), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).

 
 
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После задержания 12 апреля одного из крупнейших бизнесменов страны Виталия Арбузова тысячи сотрудников и клиентов крупного производителя автокомпонентов...

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