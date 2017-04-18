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Белорусская делегация отбыла на сессию МВФ и Всемирного банка
19.04.2017 12:10 — Новости Экономики | БДГ
Делегация Беларуси принимает участие в весенней сессии Советов управляющих Международного валютного фонда и группы Всемирного банка, которая проходит 19-21 апреля в Вашингтоне.
В белорусскую делегацию, которую возглавляет зампредседателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц, вошли представители министерств экономики, финансов, иностранных дел и Банка развития, передает
Напомним, что целью
«МВФ может дать кредит только под согласованную программу реформ. А во-вторых, МВФ хочет, чтобы эта программа была подписана президентом – нужны гарантии необратимости реформ. Пока Беларусь не эти условия не пошла, потому до сих пор Беларусь и не увидела кредит МВФ».
От этого же зависит получение Беларусью новых займов на цели развития от
Также белорусские власти осенью 2016 года
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Делегация Беларуси принимает участие в весенней сессии Советов управляющих Международного валютного фонда и группы Всемирного банка, которая проходит 19-21 апреля...
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