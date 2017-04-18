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Белорусская делегация отбыла на сессию МВФ и Всемирного банка

19.04.2017 12:10 — Новости Экономики | БДГ  
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Делегация Беларуси принимает участие в весенней сессии Советов управляющих Международного валютного фонда и группы Всемирного банка, которая проходит 19-21 апреля в Вашингтоне.

В белорусскую делегацию, которую возглавляет зампредседателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц, вошли представители министерств экономики, финансов, иностранных дел и Банка развития, передает БелТА.

Напомним, что целью переговоров с МВФ, которые длятся уже с весны 2015 года, является выделение кредита на 3,5 млрд долларов. Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб называет две причины, по которым МВФ не выделяет кредит Беларуси:

«МВФ может дать кредит только под согласованную программу реформ. А во-вторых, МВФ хочет, чтобы эта программа была подписана президентом – нужны гарантии необратимости реформ. Пока Беларусь не эти условия не пошла, потому до сих пор Беларусь и не увидела кредит МВФ».

От этого же зависит получение Беларусью новых займов на цели развития от Всемирного банка

Также белорусские власти осенью 2016 года передали Еврокомиссии устную просьбу о получении от Евросоюза макрофинансовой помощи в 500 млн долларов.  Однако решение о ее предоставлении Европейский союз увязал с ситуацией с правами человека в стране.

 
 
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Делегация Беларуси принимает участие в весенней сессии Советов управляющих Международного валютного фонда и группы Всемирного банка, которая проходит 19-21 апреля...

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