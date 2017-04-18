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ДФР: возможна декриминализация нарушений по открытию зарубежных счетов и за поддельные акцизные марки

19.04.2017 13:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля считает возможным осуществить декриминализацию деяний, предусмотренных статьями 224 (нарушение порядка открытия счетов за пределами Республики Беларусь) и 2611 (изготовление, сбыт либо использование поддельных акцизных марок Республики Беларусь) Уголовного кодекса. Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора ДФР Виктор Франскевич.

По его словам, анализ статистических данных за 2006−2016 годы показал, что всеми правоохранительными органами по статье 224 УК не выявлено ни одного преступления, а по статье 2611 — лишь 39 преступлений. В связи с этим представляется, что общественная опасность данных деяний утратила свою актуальность, подчеркнул Виктор Франскевич.

Он отметил, что КоАП за сходные деяния уже предусмотрена административная ответственность.

 
 
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В КоАП за сходные деяния уже предусмотрена административная ответственность.

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