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Бизнесмен: самим предпринимателям тоже надо учиться

19.04.2017 15:52 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 апр — Sputnik. Бизнесу также нужно учиться законодательству и правилам игры, заявил в среду в пресс-центре Sputnik руководитель консалтингового агентства "Гусаров Групп" Андрей Гусаров.

Бизнесмен: самим предпринимателям тоже надо учиться
© Фото: Facebook Андрея Гусарова
Бизнесмен Андрей Гусаров о таксистах: стоит ввести лицензии

Пакет документов по либерализации бизнеса и предпринимательства вынесен на общественное обсуждение на минувшей неделе. Свои замечания и предложения по нему можно направлять до 11 мая, одновременно над документами работают представители бизнеса и заинтересованных ведомств.

Руководитель крупного агентства Андрей Гусаров в беседе о грядущей либерализации условий для бизнеса отметил, что важно не только поменять законодательство, но и обучиться самим предпринимателям.

"Самому бизнесу стоит учиться, понимать законы, разбираться, а не работать "по привычке". Иначе получается, что кто-то работает по всем правилам, а другие — нет. Это неправильно для развития бизнеса", — отметил Гусаров.

По словам бизнесмена, проблема и в том, что часто даже чиновники не совсем понимают смысл принятых законов и иных актов.

"Сейчас бывает, что один и тот же закон по-разному объясняют два специалиста из министерства финансов", — пояснил Гусаров.

Гость МПЦ Sputnik уверен: есть много важных вещей, о которых бизнес в Беларуси даже не знает — например, о возможности получить консультации в рамках спецпрограммы ЕБРР, а не ждать появления финансовых консультантов.

Выступает Гусаров и за эффективную работу на рынке. По его словам, сама суть лицензирования противоречит идее либерального рынка. "Эффективные предприятия, пусть и иностранные, должны приходить, а неэффективные — закрываться, чтобы не занимать чье-то место", — заключил Гусаров.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель консалтингового агентства считает, что эффективные предприятия должны приходить в Беларусь, а неэффективным лучше закрываться.

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