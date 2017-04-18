МИНСК, 19 апр — Sputnik. Бизнесу также нужно учиться законодательству и правилам игры, заявил в среду в пресс-центре Sputnik руководитель консалтингового агентства "Гусаров Групп" Андрей Гусаров.

Пакет документов по либерализации бизнеса и предпринимательства вынесен на общественное обсуждение на минувшей неделе. Свои замечания и предложения по нему можно направлять до 11 мая, одновременно над документами работают представители бизнеса и заинтересованных ведомств.

Руководитель крупного агентства Андрей Гусаров в беседе о грядущей либерализации условий для бизнеса отметил, что важно не только поменять законодательство, но и обучиться самим предпринимателям.

"Самому бизнесу стоит учиться, понимать законы, разбираться, а не работать "по привычке". Иначе получается, что кто-то работает по всем правилам, а другие — нет. Это неправильно для развития бизнеса", — отметил Гусаров.

По словам бизнесмена, проблема и в том, что часто даже чиновники не совсем понимают смысл принятых законов и иных актов.

"Сейчас бывает, что один и тот же закон по-разному объясняют два специалиста из министерства финансов", — пояснил Гусаров.

Гость МПЦ Sputnik уверен: есть много важных вещей, о которых бизнес в Беларуси даже не знает — например, о возможности получить консультации в рамках спецпрограммы ЕБРР, а не ждать появления финансовых консультантов.

Выступает Гусаров и за эффективную работу на рынке. По его словам, сама суть лицензирования противоречит идее либерального рынка. "Эффективные предприятия, пусть и иностранные, должны приходить, а неэффективные — закрываться, чтобы не занимать чье-то место", — заключил Гусаров.