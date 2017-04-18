Беларусь исчерпывающе ответила на вопросы Литвы при защите доклада о выполнении Конвенции о ядерной безопасности на площадке МАГАТЭ. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Ольга Луговская в пресс-центре БЕЛТА.

Защита доклада состоялась во время седьмого Обзорного совещания договаривающихся сторон Конвенции о ядерной безопасности 31 марта в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене. Задолго до совещания договаривающихся сторон белорусский доклад вызвал повышенный интерес, сопоставимый с интересом к докладам стран с развитой ядерной энергетикой. К нему поступило 214 вопросов (от Литвы — 73). Как пояснила Ольга Луговская, вопросы литовской стороны касались многих аспектов строительства АЭС — выбора площадки, организации надзора, аварийного реагирования и т.д.

«На все вопросы были даны объемные и исчерпывающие ответы, поскольку никаких замечаний относительно того, что мы на что-то не ответили, не поступило. Вопросы были сформулированы кратко, мы постарались ответить на них развернуто, чтобы не возникало никаких недопониманий», — отметила начальник Госатомнадзора. Формат защиты на площадке МАГАТЭ позволял задавать дополнительные вопросы по национальному докладу.

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Василий Степаненко считает, что не стоит политизировать ситуацию вокруг проекта БелАЭС. «Что касается технических требований, литовская сторона ничего не может нам предъявить. Что касается других моментов, которые они озвучивают, — это чисто политические требования», — сказал он.