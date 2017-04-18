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Президент 21 апреля обратится с Посланием к народу и депутатам
19.04.2017 16:26 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко 21 апреля обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.
Как сообщает пресс-служба главы государства, выступление президента состоится во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.
Прямую трансляцию из Овального зала Дома правительства будут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также Первый национальный канал Белорусского радио. Трансляция начнется в 10.00. Телевизионную версию послания покажут в вечернем эфире белорусских телеканалов.
На мероприятие приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов государственного управления, крупнейших предприятий и средств массовой информации, представители дипломатического корпуса.
Традиционно с посланием Александр Лукашенко выступает в апреле, только в 2006 и 2012 годах мероприятие проходило в мае.
В минувшем году мероприятие также проходило 21 апреля.
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Как сообщает пресс-служба главы государства, выступление президента состоится во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.
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