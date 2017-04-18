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Президент 21 апреля обратится с Посланием к народу и депутатам

19.04.2017 16:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко 21 апреля обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сообщает пресс-служба главы государства, выступление президента состоится во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.

Прямую трансляцию из Овального зала Дома правительства будут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также Первый национальный канал Белорусского радио. Трансляция начнется в 10.00. Телевизионную версию послания покажут в вечернем эфире белорусских телеканалов.

На мероприятие приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов государственного управления, крупнейших предприятий и средств массовой информации, представители дипломатического корпуса.

Традиционно с посланием Александр Лукашенко выступает в апреле, только в 2006 и 2012 годах мероприятие проходило в мае.

В минувшем году мероприятие также проходило 21 апреля. Полутарочасовое выступление президента транслировали телевидение и радио, на вопросы парламентариев президент ответил в закрытом режиме.

 
 
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Как сообщает пресс-служба главы государства, выступление президента состоится во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.

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