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Китайская компания, планировавшая производить двигатели в Беларуси, задумалась о заводе в России
19.04.2017 16:28 — Новости Экономики | Tut.by
"КамАЗ" прорабатывает возможность создания СП для производства двигателей с китайской Weichai Power в Ярославле. Об этом пишет «
На "КамАЗе" подтвердили, что проект в стадии проработки. В компании не раскрывают параметры проекта, но рассказали, что ставят двигатели Weichai Power на грузовики, работающие на газе (около 1 тыс. штук в год). Источник российского издания предполагают, что "КамАЗ" может разместить производство СП на мощностях Тутаевского моторного завода (у "КамАЗа" 49,95% уставного капитала).
Weichai Power — одна из крупнейших моторостроительных компаний КНР. Осенью прошлого года компания пыталась зайти на рынок ЕАЭС, подписав с Беларусью меморандум о создании СП по выпуску дизельных двигателей.
Строительство завода планируется в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень»,
«Проект движется. Уже подобран земельный участок, есть генплан будущего производства. Стороны сейчас решают оргвопросы», — заверили сегодня TUT.BY в «Великом камне».
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"КамАЗ" прорабатывает возможность создания СП для производства двигателей с китайской Weichai Power в Ярославле.
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