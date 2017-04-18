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Китайская компания, планировавшая производить двигатели в Беларуси, задумалась о заводе в России

19.04.2017 16:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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"КамАЗ" прорабатывает возможность создания СП для производства двигателей с китайской Weichai Power в Ярославле. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол российско-китайской межправкомиссии по инвестпроектам. Пикантность ситуации в том, что полгода назад Минск хотел наладить сборочное производство с Weichai Power в индустриальном парке «Великий камень».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На "КамАЗе" подтвердили, что проект в стадии проработки. В компании не раскрывают параметры проекта, но рассказали, что ставят двигатели Weichai Power на грузовики, работающие на газе (около 1 тыс. штук в год). Источник российского издания предполагают, что "КамАЗ" может разместить производство СП на мощностях Тутаевского моторного завода (у "КамАЗа" 49,95% уставного капитала).

Weichai Power — одна из крупнейших моторостроительных компаний КНР. Осенью прошлого года компания пыталась зайти на рынок ЕАЭС, подписав с Беларусью меморандум о создании СП по выпуску дизельных двигателей.

Строительство завода планируется в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», сообщил в октябре 2016 года министр промышленности Виталий Вовк. Он говорил, что МАЗ уже использует двигатели этой китайской компании. Минский моторный завод имеет программу развития до 2030 года, а также реализует программу по развитию дизелестроения, что требует привлечения партнеров. «По этой программе нам необходимы партнеры, потому что всю линейку двигателей мы не делаем, у нас нет для этого пока и мощностей, и некоторой компетенции», — пояснял Вовк (цитата по БЕЛТА). Поэтому было принято решение о привлечении в качестве партнера китайской Weichai Power.

«Проект движется. Уже подобран земельный участок, есть генплан будущего производства. Стороны сейчас решают оргвопросы», — заверили сегодня TUT.BY в «Великом камне».

 
Теги: Минск
 
 
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"КамАЗ" прорабатывает возможность создания СП для производства двигателей с китайской Weichai Power в Ярославле.

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