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Зачем государству не свои СМИ, или Почему глупо разбивать градусник
19.04.2017 17:14 — Новости Экономики | Tut.by
Если из кастрюли на плите начинает выливаться содержимое, разумный человек сбавляет огонь. Еще он может приподнять крышку, давая пару выйти. Если переливается слишком сильно, первый инстинкт — убрать кастрюлю на другую конфорку. А как охарактеризовать человека, который в этой ситуации закрывает крышку поплотнее?
Вслед за оппозицией виновниками мартовских протестов власть назвала негосударственные СМИ. В сегодняшней Беларуси они, если послушать государственные каналы и газеты, снова враги. TUT.BY и «
Нам, TUT.BY, приписали «заслуги» блогера Антона Хадкевича, который якобы клевещет на КГБ и проходит у нас испытательный срок. Оказалось, человек чуть больше месяца работал в каталоге ТАМ.BY специалистом по работе с клиентами. К редакции TUT.BY, таким образом, он отношения не имел. Но многие ли телезрители поняли это из сюжета БТ? Любопытно, что аккаунты в большинстве соцсетей у человека с ником Антон Хадкевич (настоящая фамилия у него другая) появились только в декабре 2016 года.
Из свеженького, с журфака БГУ поступает информация, что выпускникам этого года, которые уже работают в некоторых негосударственных СМИ, настойчиво рекомендуют искать новое место для распределения, иначе — отправка в деревню.
Видимо, остыли в памяти слова Александра Лукашенко, который
— Но, я еще раз говорю, выбросите это из головы, что мне надо зачистить поле, чтобы не было других мнений. Я уже приводил вам пример: никогда (не знаю, сейчас Косинец еще к этому не готов, но спросите у Кобякова), если нет двух-трех мнений, совещание не проводится. Зачем ко мне приходить и рассказывать — я прочитаю одно мнение.
И тогда же, об острых вопросах, которые ставят или не ставят СМИ:
— Если я не вижу этих вопросов, меня это настораживает, думаю: может, кто-то там вам посоветовал сидеть и не высовываться? Вот этого быть не должно. Это — не от меня, это не мое. Если вам кто-то дает такие распоряжения, постарайтесь до меня довести эту информацию.
— […] Заставили не говорить? Вот это — недопустимо! Вы на это никогда не должны идти. Если уж на то пошло, вы — штыки президента! Вы, вы пойдете в народ, вы будете говорить что-то. Так вы будьте сами смелыми людьми! А что касается ваших замечаний по поводу общения, по поводу неуклюжих действий власти — я вас услышал. Много хорошего делает эта власть, но неуклюжесть вот эта, на ровном месте, она абсолютно недопустима. Я сделаю соответствующие выводы. Считайте, что они сделаны. Потому что основные действующие лица здесь присутствуют.
Дорогие государственные люди, а давайте с вами пофантазируем. Просыпается страна завтра, а нас, нарушителей ее спокойствия, больше нет.
Я даже не спрашиваю, где вы и ваши дети будете читать новости, которые не показывают по телевизору. Мы-то с вами прекрасно знаем, что у нас нет более преданных и постоянных читателей, чем вы.
От отсутствия полной картины мира люди не умирают, жили же наши бабушки с одним каналом телевизора. А их бабушки вообще читать не умели. Как-то выживали. Проблема в том, что без нас вы, власти, лишаетесь вашего последнего стабильного канала обратной связи с обществом.
В других странах для этого есть местные советы и парламенты, сильные партии и опросы общественного мнения. Первые три у нас напоминают свои западные аналоги лишь по форме, но не по сути. А закрытые опросы есть и у нас. Но их пока проведешь, пока обработаешь, пока ужаснешься…
По факту, мы — единственный работающий термометр в стране, который помогает вам, властям, узнать температуру общества. Того самого общества, которое ведет себя тихо, пока оно здорово, и бурлит, когда больно. Мы — ваш единственный шанс вовремя подобрать лекарство от недугов, которые нередко происходят из ваших ошибок и недоработок. Вспомните хотя бы скандальные постановления по импортерам и тарифам ЖКХ, которые корректировались и растолковывались уже после принятия и критиковались в том числе президентом. Кто бы вам об этом рассказал, если не мы? Часто ли свои решения вы начинаете критиковать первыми, до нас?
И речь далеко не только об общенациональных заботах, вроде тунеядского декрета. Хотя если бы к нашим публикациям о проблемах с его применением чиновники прислушались до начала протестов, их могло бы и не быть.
Независимые СМИ помогают властям обратить внимание на проблемы маленького человека, которого игнорируют все остальные, пока он не обращается в наши редакции. Без этой работы, коммунальщики вероятно так и не помогли бы настроить котел
При этом всем, мы, белорусские СМИ, работаем с одним из самых жестких законодательств в регионе, если не в мире. Положение независимых СМИ — это и имидж страны за рубежом. А в мировом рейтинге свободы прессы Беларусь уже несколько лет подряд
По вашему закону вы можете закрыть нас за публикацию, которую вы посчитаете противоречащей «национальным интересам». Которые вы сами и определите. И вы думаете, зная об этом дамокловом мече, мы недостаточно сдержаны? Думаете, если приструнить нас, наши сотни тысяч и миллионы читателей припадут к вашим экранам?
Нет, нас и вас читают и смотрят ни одни и те же люди. Если не будет нас, таких, какие мы есть сегодня, наша аудитория уйдет на ресурсы, которые будут делаться не только на зарубежные деньги, но и вообще из-за рубежа. Иногда — в интересах «из-за рубежа». Заблокируете их, люди перейдут в соцсети, где никто вообще не может ничего контролировать. Затем людей нужно будет загонять на кухни. Что бывает с такими странами, не мне вам рассказывать.
На деле это мы, со всей нашей «подлостью» и «радикальностью», удерживаем ситуацию в режиме, при котором вы хотя бы видите проблемы и можете, если хотите, их решать, не доводя до ручки. Не будет нас, вы даже не будете знать, что происходит под крышкой кастрюли.
Всех злит, когда голова перегрета, а градусник показывает 39,6. Взрослый человек примет жаропонижающее. Взрослый и умный человек — еще и выпьет антибиотик, чтобы устранить причины температуры. Глупый или ребенок — разобьет градусник об стену, чтобы не расстраиваться. Не нужно быть детьми.
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Если не будет нас, вы, власть, даже не будете знать, что происходит под крышкой кастрюли.
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