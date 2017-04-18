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Экспортный оптимизм: поставки удобрений, молочки и грузовиков существенно подросли

19.04.2017 17:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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В январе-феврале Беларусь увеличила экспорт товаров на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2рошлого года до 3,781 млрд долларов. По данным Белстата, большинство ключевых экспортных позиций показали заметный рост.


Фото: pixabay.com

Лидирующая позиция, нефтепродукты, в начале года просела – экспорт снизился на 15% до 677,5 млн долларов. И в этом году причина падения не цены, а решенный только в апреле конфликт с Россией. Снижение поставок нефти обернулось для Беларуси падением физических объемов экспорте нефтепродуктов в два раза до 1,586 млн тонн.

А вот проблемы во взаимоотношениях с Россельхознадзором на объемах поставок молочной продукции сказались меньше – экспорт вырос в деньгах на 48% до 340 млн долларов при снижении физических объемов на 8%.

Третья позиция у калийных удобрений, ситуация с экспортом которых в прошлом году была сложной.  В январе-феврале поставки за пределы страны выросли на 25% до 323 млн долларов (рост физических объемов – 61%).

Экспорт грузовиков за два месяца вырос на 41% до 122,6 млн долларов, мяса – на 24,8% до 110,4 млн, черных металлов – на 51% до 107,7%, тракторов – на 11,6% до 61,2 млн долларов.  

Как ранее сообщалось, в прошлом году экспорт товаров сократился на 12,2% до 23,416 млрд долларов. Среди позиций, пробивших самую заметную брешь в экспортных доходах страны, — нефть и нефтепродукты, калийные и азотные удобрения, некоторые виды металлопродукции. Прирост обеспечили легковушки и несколько ожившие после прошлогоднего падения поставки другой автотехники, а также продукция деревообработки и молочка.

 
 
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В январе-феврале Беларусь увеличила экспорт товаров на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2рошлого года до 3,781 млрд долларов. По данным Белстата, большинство...

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