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Экспортный оптимизм: поставки удобрений, молочки и грузовиков существенно подросли
19.04.2017 17:25 — Новости Экономики | Tut.by
В январе-феврале Беларусь увеличила экспорт товаров на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2рошлого года до 3,781 млрд долларов. По данным Белстата, большинство ключевых экспортных позиций показали заметный рост.
Лидирующая позиция, нефтепродукты, в начале года просела – экспорт снизился на 15% до 677,5 млн долларов. И в этом году причина падения не цены, а
А вот проблемы во взаимоотношениях с Россельхознадзором на объемах поставок молочной продукции сказались меньше – экспорт вырос в деньгах на 48% до 340 млн долларов при снижении физических объемов на 8%.
Третья позиция у калийных удобрений, ситуация с экспортом которых в прошлом году
Экспорт грузовиков за два месяца вырос на 41% до 122,6 млн долларов, мяса – на 24,8% до 110,4 млн, черных металлов – на 51% до 107,7%, тракторов – на 11,6% до 61,2 млн долларов.
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В январе-феврале Беларусь увеличила экспорт товаров на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2рошлого года до 3,781 млрд долларов. По данным Белстата, большинство...
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