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Семашко: Беларусь выходит из кризиса

19.04.2017 19:40 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 апр — Sputnik. Беларусь выходит из кризиса и последующей после него рецессии, заявил вице-премьер республики Владимир Семашко.

Семашко: Беларусь выходит из кризиса
© Sputnik / Виктор Толочко
Правительство отчиталось об оживлении экономики

В среду заместитель главы белорусского правительства побывал на презентации новинок коммунальной спецтехники, организованной на площадке ОАО "МАЗ". Семашко обратил внимание, что по результатам первого квартала этого года промышленность сработала на 104,3%.

"Это хороший показатель, хотя были годы с более высокими показателями. По данным ООН, в общемировом промышленном производстве доля Беларуси выросла с 0,049% до 0,113% — рост произошел в 2,3 раза", — заявил Семашко, слова которого приводит пресс-служба правительства.

В качестве примера он привел Минский автомобильный завод, где, по сравнению, с прошлым годом растет  темп роста производства. В 2016 году в действующих ценах темп роста составил 130%, в первом квартале текущего года — 172%, по ИФО (индексу физических объемов) — на уровне 137%. "Это говорит о том, что экономика Беларуси поднимается,  и этим моментом надо воспользоваться, чтобы вернуться на те рынки, где мы стабильно работали, укрепляться на них, а также осваивать новые", — добавил Семашко.

Он также обратил внимание, что белорусская экономика открытая. "Поэтому более 70% произведенного ВВП мы должны продавать на экспорт. В этом случае страна будет обеспечена финансовыми ресурсами для покупки необходимого сырья. Поэтому когда мы осваиваем новую технику, мы ставим задачу экспортировать более 50%", — сказал он.

Основными преимуществами белорусской техники вице-премьер назвал доступную цену, надежность, качество и функциональные возможности.

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер сослался на данные Организации Объединенных наций, свидетельствующие об улучшениях в экономике республики.

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