Беларусь имеет ценность для США, как буфер между Россией и НАТО, поэтому для Вашингтона важен фактический нейтралитет Минска. Об этом говорится в докладе по результатам работы экспертного семинара «Значение новой администрации США для международных отношений и безопасности в Восточной Европе», который прошел в рамках инициативы «Минский диалог».



Фото: Reuters

Эксперты проанализировали внешнюю стратегию администрации Трампа и сделали из нее выводы в отношении Беларуси. Приводим выдержки и основные тезисы из доклада.

— По прошествии нескольких месяцев после инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США все еще сохраняется ситуация неопределенности относительно его внешнеполитической стратегии.

Политологи считают, что по мере «вхождения» в должность Трамп постепенно отходит от многих своих предвыборных обещаний во внешней политике. Его подходы становятся все более традиционными.

По мнению экспертов, вероятность большой сделки с Россией минимальна, потому что в политических кругах США сейчас с особым подозрением воспринимаются любые контакты с Россией, проходят разбирательства относительно влияния Москвы на внутренние процессы в США.

— Главными преградами для развития двусторонних белорусско-американских отношений остаются: низкая осведомленность американского общества и политических элит о Беларуси, часто встречающееся восприятие Беларуси как стратегически незначительной страны, недостаточный уровень взаимного дипломатического присутствия, расхождения Минска и Вашингтона в вопросе оценки внутриполитической ситуации в Беларуси, общий негативный имидж Беларуси на Западе.

В докладе отмечается, что Беларусь имеет очевидную ценность для США как буфер между НАТО и Россией.

— Эрозия суверенитета Беларуси усложняет военное планирование НАТО. Поэтому фактический (а не юридический) нейтралитет Беларуси важен для США и НАТО. Членство Беларуси в ОДКБ и ЕАЭС в какой-то степени может восприниматься в США как фактор, минимизирующий вероятность российской агрессии против Беларуси.

Эксперты считают, что Беларусь не смогла трансформировать в имиджевый и дипломатический капитал в США свое участие в Северной распределительной сети, в рамках которой осуществлялся транзит грузов НАТО в Афганистан и обратно.

— Одной из причин в целом слабого интереса США к Беларуси является «вакуум знаний» о стране. Вашингтон может быть заинтересован в Беларуси до той степени, до которой Беларусь сможет себя «продать»: или с точки зрения буфера между Россией и союзниками США в Европе, или как экономический партнер, или как партнер в борьбе с нелегальной миграцией, трафиком оружия и т.п.





У Госдепартамента и Минобороны США, отмечается в докладе, разные подходы к скорости восстановления дипотношений с Минском.

— Военные демонстрируют несколько большую заинтересованность. Можно прогнозировать, что после снятия Минском ограничений на число американских дипломатов, потребуется от 6 до 12 месяцев, чтобы в США прошла процедура номинирования и утверждения посла. При этом возможности быстрого расширения штата посольства США в Минске дополнительно ограничены необходимостью проводить дорогостоящий ремонт инфраструктуры для размещения большего количества дипломатов.

Таким образом, отмечается в докладе, главными задачами белорусской внешней политики по отношению к США сегодня должны быть: восстановление полноценных дипломатических отношений, повышение узнаваемости страны среди политических элит США, полное снятие американских санкций, занятие стратегической ниши в политике США в Восточной Европе, рост прямых инвестиций и развитие совместных коммерческих проектов.

Среди перспективных сфер для экономического сотрудничества с США авторы доклада называют IT, сельское хозяйство и образовательные услуги.

Эксперты также проанализировали место Беларуси при разных сценариях развития отношений Москвы и Вашингтона.

1. Если эти отношения будут улучшаться при изоляционистском курсе США, то Вашингтон будет снижать свое политическое и военное присутствие в Европе, благодаря чему образуется частичный «вакуум силы», особенно в Восточной Европе.

— Россия же вследствие этого будет стремиться максимально нарастить свое влияние на постсоветском пространстве и в странах бывшего соцлагеря. При этом возможности Беларуси для политики маневрирования сократятся, а зависимость от России возрастет.

Заинтересованность Минска в американском рынке и возможности выхода на его нишевые сегменты для белорусской продукции будут меньшими, особенно учитывая американский протекционизм.

В рамках этого сценария США позитивно решат вопрос снятия санкций против Беларуси и восстановления полноценной работы посольств. Однако в целом поле для белорусско-американского сотрудничества будет оставаться минимальным.

2. Если отношения Москвы и Вашингтона будут улучшаться, но США будут вести интервенционистскую внешнюю политику, то взаимное признание сфер влияния США и России приведут к еще большему снижению внимания Вашингтона к Восточной Европе.



Фото: пресс-служба Минобороны РФ

— Следовательно, это, как и в предыдущем сценарии, будет стимулировать Россию наращивать свое влияние в регионе Восточной Европы, и в частности в Беларуси.

Такой международный расклад вместе с отменой антироссийских санкций будет способствовать дальнейшему развитию евразийской интеграции.

США в этом сценарии продолжат политику продвижения демократии в мире. Несмотря на то, что Беларусь не будет являться важным направлением, Вашингтон по-прежнему будет оказывать поддержку оппонентам белорусской власти, что будет вызывать недовольство официального Минска, считают эксперты.

— Это усложнит переговоры по восстановлению полноценной работы посольств, возможно, и вовсе их остановит. В рамках этого сценария санкции США в отношении Беларуси будут сохранены.

3. В этом сценарии отношения Москвы и Вашингтона ухудшатся, а внешний курс США будет интервенционистским. При нем обе стороны будут наращивать военное присутствие в Восточной Европе, а конфликты на постсоветском пространстве могут вновь вернуться в горячую фазу.

— С сохранением напряженной ситуации на Донбассе «минская площадка» не утратит своей актуальности, но перевести ее в формат «минского процесса» (переговоров по урегулированию американо-российских отношений) вряд ли удастся.

Этот сценарий предполагает стимулирование «политики качелей» официального Минска, то есть лавирования между Западом и Россией, поскольку геополитическое значение Беларуси резко возрастает.

— США могут частично либо полностью отменить санкции против Беларуси и восстановить полноценное дипломатическое присутствие в целях поддержания «ситуационного нейтралитета Беларуси». Однако экономические отношения с США вряд ли получат развитие.

Одновременно произойдет и сужение поля для маневра Беларуси. То есть при общем стимулировании «политики качелей» амплитудные возможности такой политики будут ограниченными.

— Повысятся риски сотрудничества с США и НАТО, особенно в военной сфере, поскольку в условиях конфронтации с Западом Россия усилит давление на Беларусь с целью принудить союзника к лояльности. В том числе, это может проявиться в актуализации вопроса российской авиабазы на территории Беларуси и требования признания Крыма российским.

4. Наконец, если отношения США и России будут ухудшаться, несмотря на изоляционистский курс Вашингтона в мире, то Беларусь может реализоваться как «посредник» между сторонами, считают авторы доклада.

— Однако самостоятельные действия Минска, особенно в разрез с российской линией, чреваты серьезными рисками, так как при отсутствии заинтересованности США в регионе Россия будет усиливать свое давление и требовать геополитической лояльности.

В такой ситуации велики шансы снятия санкций в отношении Беларуси и обмена послами с США, поскольку последние будут менее идеологизированы в международной политике, отмечается в докладе.

В семинаре «Минского диалога» участвовали 10 экспертов из Беларуси, США и Германии. Среди них — белорусские политологи Евгений Прейгерман, Денис Мельянцов, Павел Потапейко, экс-министр иностранных дел Иван Антонович, исследователи Факультета международных отношений БГУ и Академии управления при президенте и др. Семинар прошел 4 марта в Минске.