|
"Экономика на пальцах" о социальной несправедливости, которая ведет к мировой катастрофе
19.04.2017 21:07 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в эфире 20 апреля в 15.15.
В очередной программе Сергея Чалого «
Казалось бы, что человеческая цивилизация эту проблему осознала и понимает, как с ней бороться, но события последних десяти лет говорят об обратном.
Отказ от глобализации, усиление национализма, рост фундаментализма, популизм политиков по обе стороны Атлантического океана — во всем этом видится признак грядущей катастрофы.
Все ли так плохо и есть ли шанс избежать худшего? На эту тему в прямом эфире TUT.BY 20 апреля в 15.15 будет размышлять Сергей Чалый. Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко.
Ваши мнения оставляйте ниже.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Богатые становятся богаче, а бедные - беднее. Казалось бы, что человеческая цивилизация эту проблему осознала и понимает, как с ней бороться, но события последних...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии