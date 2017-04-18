Программа появится в эфире 20 апреля в 15.15.

Трансляция будет доступна на странице Facebook .

В очередной программе Сергея Чалого « Экономика на пальцах » мы уделим внимание нарастающей мировой проблеме социальной несправедливости. Богатые становятся богаче, а бедные — беднее.

Казалось бы, что человеческая цивилизация эту проблему осознала и понимает, как с ней бороться, но события последних десяти лет говорят об обратном.

Отказ от глобализации, усиление национализма, рост фундаментализма, популизм политиков по обе стороны Атлантического океана — во всем этом видится признак грядущей катастрофы.

Все ли так плохо и есть ли шанс избежать худшего? На эту тему в прямом эфире TUT.BY 20 апреля в 15.15 будет размышлять Сергей Чалый. Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко.

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