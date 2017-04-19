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В Барановичах активисты подали заявки на проведение акций в годовщину аварии на ЧАЭС и 1 мая

20.04.2017 07:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Барановичах местные активисты движения «За Свободу» планируют провести акции в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС и 1 мая.

В горисполком направлены заявки на проведение в эти дни в центре города шествия и митинга, сообщил БелаПАН проживающий в Барановичах координатор движения «За Свободу» по Брестской области Юрий Казакевич.

«Цель акции 26 апреля — выразить протест против недостаточных мер, принимаемых властями по устранению последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и строительства АЭС в Беларуси, — сказал Казакевич. — 1 мая мы хотим призвать жителей нашего города объединить усилия в борьбе за свои социально-экономические права, а также потребовать отмены декрета № 3, повышения зарплат и пенсий, снижения безработицы».

По словам Казакевича, заявителем акций выступил активист движения «За Свободу» Александр Слободин.

«В нашем городе он один из немногих активистов демсил, которых в течение года не привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, и по закону Слободин может выступать организатором намечаемых нами акций», — отметил Казакевич.

 
 
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Цель акции 26 апреля - выразить протест против недостаточных мер, принимаемых властями по устранению последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

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