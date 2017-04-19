Премия рынка недвижимости RealtGoldenKey в этом году — особенная! С 20 февраля по 14 апреля подали заявки для участия в премии более 120 номинантов: 50 строительных проектов, 34 агентства недвижимости, 8 оценочных организаций и 28 персон рынка недвижимости. Это хороший результат для третьей по счету премии, что говорит об интересе к мероприятию и налагает большую ответственность на организаторов и партнеров премии.

Уже с 20 апреля 2017 года каждый желающий может проголосовать за участников премии на сайте http://goldenkey.realt.by/

Необычная интрига складывается в новых номинациях «Специалист года. Риэлтер 2017» и «Специалист года. Агент 2017». Для участия заявлены 12 риэлтеров и 14 агентов по операциям с недвижимостью. Все участники старались живо и интересно рассказать о своей профессиональной деятельности. Отличные фотографии, рассказы о работе и интересах вне работы пользователи найдут на страничках номинантов. Интересными являются видео-визитки, которые сняты как при помощи организаторов, так и силами самих участников. Это позитивные и эмоциональные презентации участников о риэлтерской работе, качествах, необходимых для успеха, интересных случаях из практики и даже о том, что заряжает на плодотворную работу.

Отметим, что хорошую активность в премии проявили региональные участники. 12 компаний из регионов — Могилев, Гомель, Молодечно, Лида, Брест — заявились в номинации «Риэлтерская организация года в регионе».

Также региональными участниками представлены номинации «Персона года, девелопер». Заявлены к участию Владимир Сеноженский — директор коммунального унитарного дочернего предприятия «Управление капитального строительства города Гомеля», а также Андрей Москалёв — директор Коммунального унитарного дочернего предприятия «Управление капитальным строительством г. Могилева» (Государственное предприятие «УКС г. Могилева»).

С 20 апреля начинается народное голосование, которое завершится 14 мая 2017 года. В результате народного голосования в каждой номинации по простому большинству голосов определятся по 3 финалиста. Далее с 15 мая начнется этап профессионального голосования. К профессиональному голосованию организаторами привлекаются руководители всех компаний-номинантов, а также иные авторитетные участники рынка недвижимости, в том числе БелАН, Ассоциация оценщиков и Ассоциация застройщиков Беларуси.

Такой тип голосования, по мнению организаторов премии, даст наиболее объективный результат. Однако в случае спорных ситуаций (например, один участник в номинации) в дело вступят члены экспертного совета премии. В его состав входят:

Дмитрий Хомич (директор и главный редактор газеты «Недвижимость Белоруссии»),

Жанна Дорожкина (руководитель проекта «Про-недвижимость»),

Татьяна Борздова (кандидат технических наук и заведующая кафедрой управления недвижимостью ГИУСТ БГУ),

Александр Черников (главный инженер Республиканского унитарного предприятия «ГосСтройИнжиниринг » ),

Ирина Колесникова (начальник Республиканского центра управления качеством в строительстве РУП «Белстройцентр»),

Кирилл Шимко ( белорусский силач , рекордсмен Книги рекордов Гиннесса),

Анастасия Лебедева (заместитель председателя Правления МБФ «Фонд Юрия Розума в СНГ и ЕС»).

Итоги профессионального голосования будут подведены Экспертным советом премии с 1 по 5 июня 2017 года. На торжественной благотворительной церемонии, которая пройдет 15 июня во Дворце Республики, будут объявлены победители премии.

ГЛАВНАЯ ИНТРИГА НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Главная интрига народного голосования состоит в том, что любой проголосовавший за участников премии Realt Golden Key 2017 сможет выиграть знаменитый фотоаппарат SONY DSC-RX10M2 от фирменного магазина Sony Centre.

Пять счастливчиков будут выбраны с помощью генератора случайных чисел. Для этого организаторы премии вместе с представителями SonyCentreвведут в программу-генератор базу телефонных номеров, с которых голосовали пользователи, а затем программа выберет пять финалистов. Финалисты будут приглашены на территорию салона SonyCentre, где организаторы конкурса открыто вытянут один конверт с заветным телефонным номером. Так и определится победитель.

КАК ГОЛОСОВАТЬ?

Посетитель сайта премии http://goldenkey.realt.by/ может голосовать по каждой номинации один раз.

При голосовании в одной номинации можно голосовать за несколько компаний, объектов и персон одновременно.

Каждый участник голосования должен подтвердить свой голос.

1. Нужно ввести свой номер телефона в указанное поле,

2. Получить код доступа в виде SMS. Процесс получения кода по SMS является бесплатным!

3. Ввести код и получить доступ к форме голосования по всем номинациям Realt Golden Key 2017.

Все указанные номера телефонов участников голосования участвуют в розыгрыше подарка ─ фотокамеры SONY DSC-RX10M2 от фирменных салонов Sony Centre.

Организатор мероприятия – портал Realt.byвыражает искреннюю надежду, что премия Realt Golden Key 2017 улучшит отношение к компаниям и специалистам рынка недвижимости нашей страны. Важно, что о застройщиках и риэлтерах станут говорить их нынешние и потенциальные клиенты, а это — уже путь к будущим успешным сделкам.



