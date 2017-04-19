﻿ Минэнерго: меры безопасности на строительстве БелАЭС самые жесткие. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минэнерго: меры безопасности на строительстве БелАЭС самые жесткие

20.04.2017 11:24 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

ОСТРОВЕЦ, 20 апр — Sputnik. Белорусская сторона в лице РУП "Белорусская атомная электростанция" и Росатом подписали программу выполнения работ на площадке строительства БелАЭС на 2017 год, сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

"Сформировали программу на этот год, идет активный монтаж оборудования, на площадке работают 124 организации", — сказал Михадюк журналистам в четверг в Островце Гродненской области, где в этот день проходит пресс-тур с посещением площадки строительства БелАЭС.

Говоря о программе пресс-тура, Михадюк сообщил, что журналисты смогут ознакомиться не только с тем, что сейчас происходит на основной площадке строительства станции. Представители СМИ также смогут посмотреть, как идет строительство города атомщиков, какие объекты там уже возведены, и что еще планируется сделать.

Замминистра призвал представителей СМИ, среди которых много корреспондентов негосударственных изданий и порталов, объективно отражать предоставляемую им информацию.

"Прошу вас, чтобы ваша информация была объективной, без додумок и комментариев неспециалистов. Поверьте, что мы принимаем все необходимые меры, и даже слишком жесткие, к генподрядчику, чтобы наша станция была безопасной, следим, чтобы все меры на строительстве, монтаже оборудования и так далее выполнялись", — сказал он.

Как сообщил журналистам заместитель гендиректора предприятия БелАЭС Андрей Баркун, в этом году планируется завершить подачу технической воды на площадку строительства станции.

По его словам, В 2016 году построено 12 жилых домов. "В этом году планируем сдать еще шесть, чтобы разместить технический персонал станции и рабочих, которых мы набираем для строительства. Всего с начала реализации проекта построено 37 домов", — сказал он.

Заказчиком строительства станции выступает РУП БелАЭС, генподрядчиком — Росатом, который по контракту с Беларусью обязался возвести станцию под ключ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская сторона и Росатом уже подписали программу взаимодействия на 2017 год, она достаточно насыщенная и предусматривает большой объем работ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
МАРТ взял под контроль закупку молока переработчиками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика