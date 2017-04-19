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Секретарь Совбеза Украины опасается, что войска РФ останутся в Беларуси после учений осенью
20.04.2017 13:11 — Новости Экономики | Tut.by
Совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» могут быть подготовкой к наступательной операции против Украины, заявил сегодня секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов, которого
— При их подготовке к активной фазе «Запад-2017», а они должны состояться в сентябре этого года, нельзя исключать проведения российской стороной скрытых мероприятий по подготовке к стратегической наступательной операции. Есть серьезные основания полагать, что после активной фазы учений российский военный контингент может остаться в Беларуси, — заявил Турчинов.
Военные учения «Запад-2017» между Россией и Беларусью пройдут с 14 по 20 сентября. Они станут завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Это регулярные учения, которые проходят каждые два года поочередно.
Ряд экспертов высказывали опасения, схожие с теми, о которых заявил Турчинов. Эти оценки прокомментировали и Александр Лукашенко и министр обороны Андрей Равков. Оба подчеркнули, что никакой угрозы суверенитету учения не несут, а передвижение российских войск по белорусской территории
Проведение учений Запад-2017 критиковали
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Учения "Запад-2017" могут быть подготовкой к наступательной операции против Украины, заявил сегодня Александр Турчинов.
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