Совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» могут быть подготовкой к наступательной операции против Украины, заявил сегодня секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов, которого цитирует 112.ua .



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— При их подготовке к активной фазе «Запад-2017», а они должны состояться в сентябре этого года, нельзя исключать проведения российской стороной скрытых мероприятий по подготовке к стратегической наступательной операции. Есть серьезные основания полагать, что после активной фазы учений российский военный контингент может остаться в Беларуси, — заявил Турчинов.

Военные учения «Запад-2017» между Россией и Беларусью пройдут с 14 по 20 сентября. Они станут завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Это регулярные учения, которые проходят каждые два года поочередно.

Ряд экспертов высказывали опасения, схожие с теми, о которых заявил Турчинов. Эти оценки прокомментировали и Александр Лукашенко и министр обороны Андрей Равков. Оба подчеркнули, что никакой угрозы суверенитету учения не несут, а передвижение российских войск по белорусской территории будет полностью контролироваться белорусского стороной.

Проведение учений Запад-2017 критиковали президент Литвы , а также Европарламент в своей недавней резолюции . Основной упрек — на учениях якобы отрабатывается вариант наступательной операции против западных соседей Беларуси. Минск отвергает и эту критику, называя учения сугубо оборонительными. Президент пригласил на них наблюдателей от НАТО.