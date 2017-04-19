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Лукашенко: Беларусь готова с Россией строить АЭС по всему миру

20.04.2017 13:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь и Нижегородская область могут реализовывать энергетические проекты в других странах. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 апреля на переговорах с губернатором Нижегородской области России Валерием Шанцевым, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Тот опыт, который приобретают наши организации в сотрудничестве с нижегородской компанией „Атомстройэкспорт“ при строительстве Белорусской АЭС, может быть востребован при осуществлении других энергетических проектов», — сказал Александр Лукашенко. — Для нас очень важно, что вы в этот процесс активно включили белорусов. И там работают очень многие наши компании. До сих пор никто не получил замечаний по своему профессионализму. Значит, что мы с вами можем строить атомные станции по всему миру, и мы будем там востребованы".
 

Сегодня во многих странах, заметил президент, дефицит рабочей силы. Преимущество Беларуси в том, что в государстве сохранили профессионально-техническое образование и вывели на высокий уровень подготовку по рабочим специальностям. «К нам уже обращаются другие государства, особенно постсоветского пространства, чтобы мы помогли им подготовить рабочие кадры. А некоторые (я был недавно в Туркменистане) попросили создать у них систему профтехобразования, а кое-где восстановить», — обратил внимание глава государства.

«Поэтому мы рады, что наши рабочие, специалисты востребованы. Мы научились многому и готовы участвовать в любой точке мира, вместе с россиянами строить подобные и другие объекты», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

 
 
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"Тот опыт, который приобретают наши организации в сотрудничестве с нижегородской компанией "Атомстройэкспорт" при строительстве Белорусской АЭС, может быть...

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