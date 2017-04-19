МИНСК, 20 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг утвердил скорректированный генеральный план развития Могилева, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Президент посещал Могилев в минувшем ноябре: тогда по итогам своего визита в областной центр Лукашенко заявил, что город должен "стать красавцем к 2020 году". Тогда же с президентом обсудили и основные пути развития города.

Как стало известно в четверг, Лукашенко утвердил новый, скорректированный генеральный план Могилева.

Генплан предусматривает завершение строительства ряда жилых районов — в том числе, Казимировки, Спутника, Солнечного и иных. Предусматривается и завершение формирования районов усадебного строительства.

Могилев также ждет комплексная реконструкция жилых территорий, в том числе и снос ветхого жилья, вынос и перенос вредных предприятий в отдельные промышленные зоны, а также мероприятия по восстановлению исторической застройки города.

Ранее глава государства заявлял, что Могилев нужно "довести до ума", как и другие белорусские областные центры.