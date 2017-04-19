﻿ Лукашенко утвердил новый генплан Могилева. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко утвердил новый генплан Могилева

20.04.2017 15:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг утвердил скорректированный генеральный план развития Могилева, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Президент посещал Могилев в минувшем ноябре: тогда по итогам своего визита в областной центр Лукашенко заявил, что город должен "стать красавцем к 2020 году". Тогда же с президентом обсудили и основные пути развития города.

Как стало известно в четверг, Лукашенко утвердил новый, скорректированный генеральный план Могилева.

Генплан предусматривает завершение строительства ряда жилых районов — в том числе, Казимировки, Спутника, Солнечного и иных. Предусматривается и завершение формирования районов усадебного строительства.

Могилев также ждет комплексная реконструкция жилых территорий, в том числе и снос ветхого жилья, вынос и перенос вредных предприятий в отдельные промышленные зоны, а также мероприятия по восстановлению исторической застройки города.

Ранее глава государства заявлял, что Могилев нужно "довести до ума", как и другие белорусские областные центры.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения в генеральный план внесены с учетом согласованных президентом в ноябре прошлого года элементов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Каллаур: Банковский сектор может вместить около 0,8 млрд долларов прямых иностранных инвестиций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика