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На второй энергоблок БелАЭС установят корпус реактора, предназначавшийся для Балтийской АЭС
20.04.2017 16:27 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь и Россия договорились о поставке корпуса реактора для второго энергоблока АЭС в Островце, сообщил сегодня журналистам заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, передает корреспондент
На второй энергоблок БелАЭС установят корпус реактора, ранее предназначавшийся для Балтийской АЭС (станции в Калининградской области — прим. редакции). Сроки ввода второго энергоблока не сдвинутся, его запуск запланирован на 2020 год.
«У нас подписано допсоглашение к контракту, которым предусматривается, что для второго энергоблока генподрядчик в контрактные сроки поставит корпус реактора, изготовленный для Балтийской АЭС. Он идентичный, потому что Балтийская АЭС проектировалась так же, как и Белорусская АЭС», — рассказал Михаил Михадюк.
«Это все делается без увеличения контрактной стоимости», — добавил замминистра.
Напомним, 3 апреля на
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Сроки ввода второго энергоблока не сдвинутся, его запуск запланирован на 2020 год.
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