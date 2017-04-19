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На второй энергоблок БелАЭС установят корпус реактора, предназначавшийся для Балтийской АЭС

20.04.2017 16:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь и Россия договорились о поставке корпуса реактора для второго энергоблока АЭС в Островце, сообщил сегодня журналистам заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, передает корреспондент БЕЛТА.


Михаил Михадюк. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

На второй энергоблок БелАЭС установят корпус реактора, ранее предназначавшийся для Балтийской АЭС (станции в Калининградской области — прим. редакции). Сроки ввода второго энергоблока не сдвинутся, его запуск запланирован на 2020 год.

«У нас подписано допсоглашение к контракту, которым предусматривается, что для второго энергоблока генподрядчик в контрактные сроки поставит корпус реактора, изготовленный для Балтийской АЭС. Он идентичный, потому что Балтийская АЭС проектировалась так же, как и Белорусская АЭС», — рассказал Михаил Михадюк.

«Это все делается без увеличения контрактной стоимости», — добавил замминистра.

Напомним, 3 апреля на первом блоке БелАЭС наконец установили корпус реактора. Этот корпус был предназначен для второго энергоблока, но российская сторона была вынуждена установить его на первый энергоблок. Это произошло из-за того, что летом прошлого года во время перемещения корпус реактора для первого блока БелАЭС проскользнул по стропам и соприкоснулся с землей. Как оказалось, строители нарушили инструкцию по строповке грузов. По данным «Росатома», нештатная ситуация не повредила корпус. Беларусь приняла решение заменить корпус реактора. В «Росатоме» с позицией Минска согласились, дав понять, что считают причиной замены не соображения безопасности, а «комфорт общественного мнения». «Упавший» корпус реактора заменили на корпус, предназначавшийся для второго блока.

 
Теги: Минск
 
 
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Сроки ввода второго энергоблока не сдвинутся, его запуск запланирован на 2020 год.

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