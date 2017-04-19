ОСТРОВЕЦ, 20 апр — Sputnik. Для второго энергоблока Белорусской АЭС будет поставлен тот корпус реактора, который был предназначен для Балтийской АЭС, сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк на пресс-конференции в Островце Гродненской области.



© Фото: пресс-служба Росатома Ядерное топливо загрузят на БелАЭС в начале 2019 года

"У нас подписано допсоглашение к контракту, по которому РФ поставит корпус для второго реактора, который был предназначен для Балтийской АЭС", — сказал Михадюк.

Он подчеркнул, что это не приведет к увеличению контрактной стоимости строительства станции.

Как ранее сообщал Sputnik, корпус для первого реактора был повторно доставлен на площадку строительства БелАЭС в конце марта этого года.

В беседе с корреспондентом Sputnik Михадюк отметил, что ранее доставленный корпус реактора по настоянию белорусской стороны был заменен, позднее он будет отправлен назад в Россию. Михадюк не уточнил, за чей счет будет осуществляться эта процедура.

Белорусская АЭС строится рядом с Островцом (Гродненская область). Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200, суммарная электрическая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.