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Корпус реактора для второго блока БелАЭС будет балтийским
20.04.2017 16:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
ОСТРОВЕЦ, 20 апр — Sputnik. Для второго энергоблока Белорусской АЭС будет поставлен тот корпус реактора, который был предназначен для Балтийской АЭС, сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк на пресс-конференции в Островце Гродненской области.
© Фото: пресс-служба Росатома
"У нас подписано допсоглашение к контракту, по которому РФ поставит корпус для второго реактора, который был предназначен для Балтийской АЭС", — сказал Михадюк.
Он подчеркнул, что это не приведет к увеличению контрактной стоимости строительства станции.
Как ранее сообщал Sputnik,
В беседе с корреспондентом Sputnik Михадюк отметил, что
Белорусская АЭС строится рядом с Островцом (Гродненская область). Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200, суммарная электрическая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.
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Это не приведет к увеличению контрактной стоимости строительства станции, этот момент оговорен допсоглашением к генеральному контракту.
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