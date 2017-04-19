В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Снос пятиэтажек повысит эффективность московского ЖКХ В феврале 2017 года президент России Владимир Путин одобрил снос всех столичных пятиэтажек, включая дома так называемых несносимых серий, ранее считавшиеся...

В феврале 2017 года президент России Владимир Путин одобрил снос всех столичных пятиэтажек, включая дома так называемых несносимых серий, ранее считавшиеся пригодными для дальнейшей эксплуатации. С этой инициативой к руководству страны обратился московский мэр Сергей Собянин, аргументируя ее невозможностью полноценной модернизации хрущевок и приведения их в соответствие с современными требованиями в процессе капитального ремонта. Причем в качестве одной из главных причин он назвал устаревшие системы отопления. Это действительно серьезная проблема. Мы разработали ряд типовых решений для модернизации систем отоплений таких зданий, и они успешно применялись в Москве и других городах. В частности, в пятиэтажках устанавливались современные тепловые узлы с погодозависимым регулированием подачи тепла, проводилась балансировка отопительных систем по стоякам, батареи оснащались радиаторными терморегуляторами. Но для достижения энергоэффективности этим мерам должна сопутствовать полная модернизация дома, включая утепление фасадов, подвалов и чердаков и замену кровель. К тому же, как справедливо заметил Сергей Собянин, во многих старых домах стояки замурованы в стены, поэтому в процессе ремонта их приходится монтировать заново, объясняет Антон Белов, заместитель директора отдела тепловой автоматики компании "Данфосс".Эксперт также обращает внимание на необходимость изменения структуры тепловых сетей в старых районах. Сейчас она еще много где действует по архаичной кустовой схеме, когда распределение тепла и регулирование его подачи осуществляется на центральных тепловых пунктах, ЦТП, к каждому из которых подключено некоторое количество домов. Такая система неэффективна и ведет к большим теплопотерям, полностью избежать которых не удается даже при условии модернизации отопительных систем самих подключенных к ЦТП зданий и их оборудования индивидуальными тепловыми пунктами, ИТП. К тому же на ЦТП подогревается горячая вода для системы ГВС, тогда как гораздо экономичнее готовить ее прямо в домовых ИТП.Это позволит не только сократить потери тепла, но и перевести с четырехтрубного подключения на двухтрубное. То есть вдвое сократить протяженность трубопроводов, объем земляных работ и работ по обслуживанию сетей. Провести такой комплекс мер в районах старой малоэтажной застройки довольно затратно, учитывая небольшую плотность населения. Но если взамен пятиэтажек будут построены дома большой вместительности, то инвестиционная привлекательность старых районов возрастет, а экономика теплоснабжения получается уже совершенно другой, говорит Антон Белов.В СССР дома малой этажности, высотой от трех до пяти этажей, пользовались популярностью благодаря низкой стоимости. По нормативам их можно было возводить на облегченном фундаменте и не оборудовать лифтами. Использовались и другие упрощенные проектные решения. Массовое возведение пятиэтажек облегченной конструкции, которые впоследствии отнесли к сносимым сериям, началось в середине 1950-х годов. Помимо прочего, они были менее утепленными, поскольку первоначально предполагались к сносу через 25 лет. В более ранний и поздний периоды малоэтажки тоже строили, но эти дома были теплее и немного комфортабельнее.www.danfoss.ru