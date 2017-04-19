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Снос пятиэтажек повысит эффективность московского ЖКХ
20.04.2017 13:44 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
В феврале 2017 года президент России Владимир Путин одобрил снос всех столичных пятиэтажек, включая дома так называемых несносимых серий, ранее считавшиеся пригодными для дальнейшей эксплуатации. С этой инициативой к руководству страны обратился московский мэр Сергей Собянин, аргументируя ее невозможностью полноценной модернизации хрущевок и приведения их в соответствие с современными требованиями в процессе капитального ремонта. Причем в качестве одной из главных причин он назвал устаревшие системы отопления. Это действительно серьезная проблема. Мы разработали ряд типовых решений для модернизации систем отоплений таких зданий, и они успешно применялись в Москве и других городах. В частности, в пятиэтажках устанавливались современные тепловые узлы с погодозависимым регулированием подачи тепла, проводилась балансировка отопительных систем по стоякам, батареи оснащались радиаторными терморегуляторами. Но для достижения энергоэффективности этим мерам должна сопутствовать полная модернизация дома, включая утепление фасадов, подвалов и чердаков и замену кровель. К тому же, как справедливо заметил Сергей Собянин, во многих старых домах стояки замурованы в стены, поэтому в процессе ремонта их приходится монтировать заново, объясняет Антон Белов, заместитель директора отдела тепловой автоматики компании "Данфосс".
Эксперт также обращает внимание на необходимость изменения структуры тепловых сетей в старых районах. Сейчас она еще много где действует по архаичной кустовой схеме, когда распределение тепла и регулирование его подачи осуществляется на центральных тепловых пунктах, ЦТП, к каждому из которых подключено некоторое количество домов. Такая система неэффективна и ведет к большим теплопотерям, полностью избежать которых не удается даже при условии модернизации отопительных систем самих подключенных к ЦТП зданий и их оборудования индивидуальными тепловыми пунктами, ИТП. К тому же на ЦТП подогревается горячая вода для системы ГВС, тогда как гораздо экономичнее готовить ее прямо в домовых ИТП.
Это позволит не только сократить потери тепла, но и перевести с четырехтрубного подключения на двухтрубное. То есть вдвое сократить протяженность трубопроводов, объем земляных работ и работ по обслуживанию сетей. Провести такой комплекс мер в районах старой малоэтажной застройки довольно затратно, учитывая небольшую плотность населения. Но если взамен пятиэтажек будут построены дома большой вместительности, то инвестиционная привлекательность старых районов возрастет, а экономика теплоснабжения получается уже совершенно другой, говорит Антон Белов.
В СССР дома малой этажности, высотой от трех до пяти этажей, пользовались популярностью благодаря низкой стоимости. По нормативам их можно было возводить на облегченном фундаменте и не оборудовать лифтами. Использовались и другие упрощенные проектные решения. Массовое возведение пятиэтажек облегченной конструкции, которые впоследствии отнесли к сносимым сериям, началось в середине 1950-х годов. Помимо прочего, они были менее утепленными, поскольку первоначально предполагались к сносу через 25 лет. В более ранний и поздний периоды малоэтажки тоже строили, но эти дома были теплее и немного комфортабельнее.
www.danfoss.ru
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В феврале 2017 года президент России Владимир Путин одобрил снос всех столичных пятиэтажек, включая дома так называемых несносимых серий, ранее считавшиеся...
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