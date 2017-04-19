В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Компания Tosot делает шаг к совершенному дизайну В 2017 году вышла новая модель кондиционеров от международной торговой марки Tosot. Сплит-система Tosot LYRA предстала перед своими покупателями в идеальном воплощении....

В 2017 году вышла новая модель кондиционеров от международной торговой марки Tosot. Сплит-система Tosot LYRA предстала перед своими покупателями в идеальном воплощении. Система LYRA представляет собой компактный внутренний блок с плавными линиями и хромированными гранями, а также эффектный информативный LED-дисплей, скрытый под лицевой панелью. Сплит-система Tosot LYRA исполнена в спокойных светлых тонах. Дизайн этого кондиционера позволяет ему стать органичным элементом любого интерьера. Помимо своего интересного дизайна, сплит-система обладает множеством необходимых функций. Например, опция I FEEL, это интеллектуальная система, которая автоматически, исходя из показаний мини-сенсора, определяет и регулирует температуру в помещении. Функция поддержания температуры в режиме обогрева позволяет предотвратить обмерзание помещения во время отсутствия хозяев. Режим ТУРБО дает возможность быстрого достижения установленной температуры в помещении за счет работы вентилятора внутреннего блока. Также стоить отметить, что, несмотря на множество функций, кондиционер очень прост в управлении, выбрать нужную для себя функцию пользователь может без особых трудностей. Подробности на konderkin.ruПресс-служба Кондеркин.ру