В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый нормально-открытый электрозамок в портфеле Smartec с таймером закрытия от 0 до 9 секунд На рынке оборудования для СКУД появился электромеханический замок нормально-открытого типа Smartec ST-DB090T. Модель может работать с контроллерами любых...

На рынке оборудования для СКУД появился электромеханический замок нормально-открытого типа Smartec ST-DB090T. Модель может работать с контроллерами любых производителей, имеет силу удержания до 800 килограммов и 500 тысяч циклов наработки на отказ. При необходимости этот врезной электромеханический замок можно настроить на запирание через 0, 3, 6 или 9 секунд с помощью встроенного таймера. Новинка подходит для различных типов дверей, в том числе маятниковых, и для дверей с малой толщиной, так как возможен не только врезной, но и накладной монтаж замка с применением специальных адаптеров. Продолжительный срок службы, а также малое энергопотребление и тепловыделение позволяют использовать врезной электромеханический замок на различных объектах. Число циклов наработки ST-DB090T на отказ говорит о его долговечности. Следует отметить, что данный врезной электромеханический замок запитывается от источника постоянного тока напряжением 12 вольт, который, как правило, используется в системах контроля доступа.Нормально-открытый электромеханический замок ST-DB090T запирает дверь при подаче на него питания и отпирает при его снятии. Поэтому для зданий, в которых в дневное время суток происходит постоянное перемещение персонала и посетителей, а ночью никто не работает, этот врезной электромеханический замок является наилучшим выбором. Кроме того, этот электрозамок может устанавливаться на дверях путей эвакуации, поскольку данная врезная либо накладная модель разблокируется при снятии напряжения.Новый электромеханический замок универсален, он подходит для дверей любого типа, открывающихся внутрь, наружу, а также маятниковых. Кроме врезного способа монтажа электромеханический замок можно крепить и накладным методом с применением дополнительных адаптеров. Благодаря этому врезной электромеханический замок можно устанавливать на тонкие деревянные или стеклянные двери, для которых выпускаются специальные адаптеры из линейки Smartec.Защита от механического взлома замка с целью несанкционированного проникновения в помещение является одним из главных требований к запирающим устройствам. В новый врезной электромеханический замок установлен цилиндрический ригель из нержавеющей стали диаметром 16 миллиметров и выходом в ответную часть на 16 миллиметров, благодаря чему его невозможно погнуть. При этом цилиндрическая форма ригеля и его вращение вокруг оси не позволяют перепилить его, если дверь заперта.Встроенный таймер задержки запирания позволяет настроить время выхода ригеля замка после подачи питания. Данный врезной электромеханический замок может выдвигать ригель с задержкой в 0, 3, 6 или 9 секунд для гарантированного запирания двери, что позволит исключить порчу оборудования и доступ в помещение. Следует отметить, что сила удержания врезного электромеханического замка составляет 800 килограммов при его малом энергопотреблении.www.smartec-security.ru