В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ТехноНИКОЛЬ и Леруа Мерлен стремятся сделать строительные материалы доступнее Корпорация ТехноНИКОЛЬ и компания Леруа Мерлен, международная компания-ритейлер, лидер на российском рынке DIY, специализирующаяся на продаже товаров для...

Корпорация ТехноНИКОЛЬ и компания Леруа Мерлен, международная компания-ритейлер, лидер на российском рынке DIY, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада, провели стратегическую сессию, участие в которой приняли топ-менеджеры и руководители отделов компаний. На встрече обсуждались вопросы роста товарооборота между компаниями, совместное географическое развитие, улучшение качества коммуникаций, снижение транспортно-логистических расходов цепи поставок, создание и совместный вывод новых продуктов, экологические программы, совместный логистический и клиентский сервис. Стратегическая цель Корпорации ТехноНИКОЛЬ состоит в том, чтобы стать ближе к конечным потребителям. Долгое время мы ориентировались на продажи крупным корпоративным заказчикам, застройщикам, девелоперам. Сегодня мы последовательно расширяем нашу линейку продукции для частного домостроения и ремонта, рассказал генеральный директор Корпорации ТехноНИКОЛЬ Владимир Марков.С ростом популярности формата DIY в России мы крайне заинтересованы в налаживании продуктивного диалога с крупными сетями и рады, что представители Леруа Мерлен нацелены на долгосрочное сотрудничество и совместные программы. По мнению участников встречи, достигнутые договоренности помогут расширить линейку предлагаемых в магазинах DIY строительных материалов, сделать их доступнее, повысить уровень сервиса и будут способствовать развитию российского рынка DIY.Компания Леруа Мерлен, как лидер рынка России в области ремонта и обустройства дома, безусловно заинтересована в развитии стратегического индустриального сотрудничества с крупными производственными партнерами, такими, как компания ТехноНИКОЛЬ, отметил директор категории Строительные материалы Леруа Мерлен Восток Михаил Чистяков. Приоритетной задачей является совместное создание более доступных и удобных в использовании товаров для наших клиентов при постоянном улучшении их качества.Также мы будем плотно работать над совместным развитием логистического сервиса, снижением издержек для обеих компаний, экологическими проектами. Очень важным является и вопрос сотрудничества по новым территориям, учитывая расширение обеих компаний. Мы рады, что начали работать в таком новом формате, подразумевающем открытый и конструктивный диалог, а также взаимное уважение к стратегиям компаний.www.tn.ru