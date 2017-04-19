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СП с МАЗом - в силе. Китайский производитель двигателей Weichai верит в белорусский проект
20.04.2017 17:45 — Новости Экономики | Tut.by
Китайский производитель двигателей Weichai не намерен отказываться от реализации проекта по созданию совместного предприятия MAZ-Weichai в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. По информации посольства Беларуси в Китае, свои намерения китайская компания подтвердила в четверг, после того как накануне появилась информация о
Представитель Weichai отметил, что сейчас белорусская и китайская компании готовят тексты базовых соглашений по созданию предприятия по выпуску современных дизельных двигателей. «Мы надеемся, что эти переговоры закончатся успешно, и в ближайшие сроки мы сможем подписать учредительные документы и приступить к реальному инвестированию в проект», — пояснил представитель Weichai.
Он отметил, что параметры и организационные формы сотрудничества с "КамАЗом" еще не определены, но «результаты этой работы не влияют и не могут повлиять на качество уже принятых решений по сотрудничеству с МАЗом». При этом китайский партнер заверяет, что руководство белорусского предприятия своевременно проинформировано про переговоры с "КамАЗом".
Weichai Power — одна из крупнейших моторостроительных компаний КНР. Осенью прошлого года компания заявила о намерении зайти на рынок ЕАЭС, подписав с Беларусью меморандум о создании СП по выпуску дизельных двигателей.
Строительство завода планируется в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень»,
«Проект движется. Уже подобран земельный участок, есть генплан будущего производства. Стороны сейчас решают оргвопросы», — заверили TUT.BY в «Великом камне».
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"Мы надеемся, что эти переговоры закончатся успешно, и в ближайшие сроки мы сможем подписать учредительные документы и приступить к реальному инвестированию в...
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