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СП с МАЗом - в силе. Китайский производитель двигателей Weichai верит в белорусский проект

20.04.2017 17:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Китайский производитель двигателей Weichai не намерен отказываться от реализации проекта по созданию совместного предприятия MAZ-Weichai в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. По информации посольства Беларуси в Китае, свои намерения китайская компания подтвердила в четверг, после того как накануне появилась информация о планах этого производителя по сотрудничеству с российским конкурентом МАЗа "КамАЗом".


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Представитель Weichai отметил, что сейчас белорусская и китайская компании готовят тексты базовых соглашений по созданию предприятия по выпуску современных дизельных двигателей. «Мы надеемся, что эти переговоры закончатся успешно, и в ближайшие сроки мы сможем подписать учредительные документы и приступить к реальному инвестированию в проект», — пояснил представитель Weichai.

Он отметил, что параметры и организационные формы сотрудничества с "КамАЗом" еще не определены, но «результаты этой работы не влияют и не могут повлиять на качество уже принятых решений по сотрудничеству с МАЗом». При этом китайский партнер заверяет, что руководство белорусского предприятия своевременно проинформировано про переговоры с "КамАЗом".

Weichai Power — одна из крупнейших моторостроительных компаний КНР. Осенью прошлого года компания заявила о намерении зайти на рынок ЕАЭС, подписав с Беларусью меморандум о создании СП по выпуску дизельных двигателей.

Строительство завода планируется в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», сообщил в октябре 2016 года министр промышленности Виталий Вовк. Он говорил, что МАЗ уже использует двигатели этой китайской компании. Минский моторный завод имеет программу развития до 2030 года, а также реализует программу по развитию дизелестроения, что требует привлечения партнеров. «По этой программе нам необходимы партнеры, потому что всю линейку двигателей мы не делаем, у нас нет для этого пока и мощностей, и некоторой компетенции», — пояснял Вовк (цитата по БЕЛТА). Поэтому было принято решение о привлечении в качестве партнера китайской Weichai Power.

«Проект движется. Уже подобран земельный участок, есть генплан будущего производства. Стороны сейчас решают оргвопросы», — заверили TUT.BY в «Великом камне».

 
 
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