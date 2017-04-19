Ядерное топливо для реактора первого энергоблока БелАЭС поступит в Беларусь в конце 2018 года. Его загрузка в реактор будет осуществлена в I квартале 2019 года, сообщил сегодня журналистам главный инженер РУП «Белорусская АЭС» Анатолий Бондарь.



Фото: Василий Семашко для TUT.BY

«По предварительным расчетам, загрузка топлива в активную зону на первом энергоблоке произойдет в первом квартале 2019 года. Этот процесс занимает приблизительно 10−15 дней. Само топливо должно быть доставлено на площадку в конце 2018 года», — цитирует Бондаря БЕЛТА .

По словам специалиста, на первый энергоблок уже поступило все основное оборудование, сейчас ведется его монтаж. Одно из ключевых событий — сварка главного циркуляционного трубопровода. К этой операции планируется приступить в мае нынешнего года.

В целом на площадке строительства Белорусской АЭС работают около 5 тыс. человек строительно-монтажного персонала. По информации Анатолия Бондаря, участвовать в запуске первого энергоблока будут специалисты с соответствующим опытом запуска на атомных электростанциях в других странах.

Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.

В ноябре вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщил о том, что первый блок БелАЭС будет введен в строй в 2019 году. Ранее планировалось, что первый блок БелАЭС заработает в 2018 году, второй — в 2020-м. Такая задержка вызвана тем, что Беларусь приняла решение заменить корпус реактора из-за инцидента с ним в июле этого года.

Как заявил журналистам замминистра энергетики Михаил Михадюк, АЭС строится прежде всего для удовлетворения собственных нужд в электроэнергии. «После запуска двух энергоблоков АЭС закроет чуть больше 30% потребности страны», — сообщил замминистра.