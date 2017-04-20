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"Повесившего" памятник городовому анархиста Косинерова отпустили под подписку о невыезде
21.04.2017 10:10 — Новости Экономики | Tut.by
Анархисту Вячеславу Косинерову, которого правозащитники недавно признали политзаключенным, изменена мера пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Такое решение принял судья Московского суда Минска Александр Петраш. Об этом сообщает правозащитный сайт
До этого дня Вячеслав Косинеров содержался под стражей в СИЗО № 1 ГУВД Мингорисполкома, поскольку 6 апреля суд Московского района Минска, рассмотрев в закрытом режиме жалобу активиста на назначенную меру пресечения, отказался его освободить под подписку о невыезде.
Вячеслав Косинеров в очередной раз попал под следствие после перформанса в центре Минска. Пока его снимали друзья-анархисты, Косинеров
Глава ГУВД Александр Барсуков
Суд над Косинеровым должен начаться 27 апреля.
Вячеслав Косинеров известен как один из фигурантов «дела граффитистов». В 2015 году им было предъявлено
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В начале апреля правозащитники признали Косинерова политзаключенным.
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