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"Повесившего" памятник городовому анархиста Косинерова отпустили под подписку о невыезде

21.04.2017 10:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Анархисту Вячеславу Косинерову, которого правозащитники недавно признали политзаключенным, изменена мера пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Такое решение принял судья Московского суда Минска Александр Петраш. Об этом сообщает правозащитный сайт spring96.org со ссылкой на девушку активиста.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

До этого дня Вячеслав Косинеров содержался под стражей в СИЗО № 1 ГУВД Мингорисполкома, поскольку 6 апреля суд Московского района Минска, рассмотрев в закрытом режиме жалобу активиста на назначенную меру пресечения, отказался его освободить под подписку о невыезде.

Вячеслав Косинеров в очередной раз попал под следствие после перформанса в центре Минска. Пока его снимали друзья-анархисты, Косинеров накинул петлю на шею памятника городовому Российской империи возле МВД. Активист сначала отсидел административный арест, а потом был помещен под стражу в рамках уголовного дела о хулиганстве.

Глава ГУВД Александр Барсуков назвал Косинерова «хулиганом, на котором клейма негде ставить», а памятник городовому — святым местом для милиции. Правозащитники считают, что поступок анархиста не тянет на уголовное дело, а его преследование объясняется местью милиции.

Суд над Косинеровым должен начаться 27 апреля.

Вячеслав Косинеров известен как один из фигурантов «дела граффитистов». В 2015 году им было предъявлено обвинение в хулиганстве и порче имущества за нанесение граффити и забрасывание краской билбордов с изображением сотрудников милиции. 29 января 2016 года суд Фрунзенского района оштрафовал Косинерова на 30 базовых величин.

 
Теги: Минск
 
 
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В начале апреля правозащитники признали Косинерова политзаключенным.

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