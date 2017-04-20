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Лукашенко: за работу с инвесторами из КНР будет особый спрос

21.04.2017 10:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике представителей местных органов власти за медленное освоение китайских кредитов.

Лукашенко: за работу с инвесторами из КНР будет особый спрос
© AFP/
Шелковый вектор

Обращаясь в пятницу с посланием к парламенту и белорусскому народу, президент отметил, что у республики установлены с провинциями Китая тесные связи, КНР открыла для Беларуси достаточно большие кредитные линии.

"Почему не видно проектов? За это тоже будет спрос. Задача по привлечению в каждый регион по 100 миллионов китайских инвестиций тоже никто не отменял. Они (китайцы — Sputnik) уже нам говорят: давайте нам новые проекты. Почему мы медлим?" — задал вопрос президент.

Он обратил внимание, что эти средства Беларусь уже не может тратить на социальные и инфраструктурные проекты, они должны пойти только на новые проекты в производственной сфере.

Лукашенко: за работу с инвесторами из КНР будет особый спрос
© Фото: пресс-служба президента
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Президент подчеркнул, что это не инвестор должен ходить по кабинетам и добиваться возможности вложить свои деньги в белорусскую экономику. Это государство должно создать ему все условия для работы в стране.

"Отныне объем привлеченных средств и работа с иностранными инвесторами будет определяющим при оценке работ местных властей. Делайте выводы", — сказал президент.

Лукашенко также отметил, что республика должна стать "узловой платформой Шелкового пути, тем более, что нам предлагают это".

"Это не жлобство со стороны крупной державы. Идя в эти регионы, КНР инвестирует колоссальные средства в экономику государств, через которые проляжет этот путь. Мудрые китайцы сделали правильный вывод. Не нахрапом, не бульдозером пройти, не крылатыми ракетами, а поднимая экономику стран", — сказал глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент раскритиковал местные власти за медлительность в выборе новых проектов для реализации их за счет китайских кредитов.

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