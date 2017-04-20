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Лукашенко: в иностранные рынки нужно вгрызаться зубами

21.04.2017 10:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Приходя в любую страну, пусть даже расположенную на отдаленном континенте, Беларусь сталкивается как с местными производителями, так и с зарубежными конкурентами, сказал президент республики Александр Лукашенко в ходе послания белорусскому народу и парламенту.

"Я жду от правительства конкретных действий. Реалии таковы, что на планете неподеленных рынков не осталось. США, Япония, Китай умеют зарекомендовать себя на рынках. Они создают рабочие места, они идут с деньгами и экономическими методами захватывают рынки — так должно быть", — сказал белорусский лидер.

Лукашенко: в иностранные рынки нужно вгрызаться зубами
© Sputnik/
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Президент призвал "буквально вгрызаться в рынки", чтобы вывести на них белорусский продукт. Он также призвал особенное внимание обратить на экспорт услуг.

"До сих пор не реализован потенциал рынка экспортных услуг, а на нем мы прежде неплохо зарабатывали. Рынок туристических, инжиниринговых услуг в последнее время продвинулись. Стоило обратить чуть больше внимания — и уже заметные подвижки", — отметил глава государства.

Президент в то же время возмущен недостаточным вниманием, которое уделяется в стране инвесторам. Он отметил, что в стране созданы благоприятные условия для инвестирования, при этом возрастания объема внешних инвестиций не происходит.

"Не делается различий между отечественными и зарубежными инвесторами, нет политических потрясений, и раз так, возникает вопрос — если все условия созданы, почему объем зарубежных инвестиций сокращается? Где мы не дорабатываем? Не владелец капитала должен ходить по кабинетам и предложить вложить деньги в Беларусь, а мы должны обеспечить ему зеленую улицу в стране", — подчеркнул Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что в мире не осталось "неподеленных рынков" и потребовал активных действий по выводу на них белорусского продукта.

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