Опасные мировые тенденции — дефицит готовности влиятельных мировых игроков к компромиссам, разбалансировка прежней системы сдержек и противовесов, стремление отдельных государств поиграть мускулами, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к народу и парламенту.

«По сути происходит дрейф к новому блоковому противостоянию», — отметил президент.

«Все мы являемся свидетелями того, как современный мир стремительно меняется. Меняется не в сторону стабильности и безопасности. Усугубляются известные нам вызовы и угрозы, появляются новые», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что сегодня никто не может чувствовать себя в безопасности, напомнив про недавние теракты в Питере, Стокгольме, Александрии.

Лукашенко считает, что страны ЕС оказались не готовы к масштабному потоку мигрантов и с переменным успехом пытаются выработать системные меры по решению проблемы. Он также отметил, что миграционные угрозы простимулировали серьезные трансформационные процессы внутри ЕС, в частности Brexit.

«Его прямым следствием становится выработка Евросоюзом модели своего будущего устройства. Снова возник интерес к идее разноскоростной интеграции. Кстати, эта идея выдвинута нами в свое время, когда зарождался ЕврАзЭС. — отметил Лукашенко. — После нее, не исключено, мы можем стать свидетелями новых линий раздела внутри Европейского союза, и вокруг него. Все эти проблемы Евросоюз вынужден решать буквально на марше».

По его словам, все более отчетливо проступают контуры внешней политики новой администрации США. «Последние действия в Сирии, рост напряженности на Корейском полуострове вселяют тревогу по поводу того, преодолеет ли Вашингтон соблазн вновь пытаться диктовать свою волю остальному миру. Искренне надеюсь, что разум в действиях всех геополитических игроков на сей раз возобладает», — отметил Лукашенко.

«Не утихают военные действия на Донбассе. Полностью не выполнен ни один пункт Минских соглашений. Продолжают гибнуть люди. Регион фактически погружен в социальный и экономический хаос. Украина — не просто наш сосед. Это братская нам страна. Мы приняли у себя больше 160 тысяч переселенцев. Мы готовы и дальше содействовать непростым переговорам», — заверил глава государства.