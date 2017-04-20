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Президент - критикам идеи "всем по 500": идите на более легкую работу

21.04.2017 10:54 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Высокие чиновники, заявляющие о "неподъемности" достижения средней зарплаты по стране 1000 рублей, должны искать более легкую работу, заявил в четверг в ходе послания парламенту и народу президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства ранее потребовал достичь до конца года уровня средней зарплаты по стране в 500 долларов. Президент подчеркивает, что достичь этого можно за счет роста производительности труда и улучшения организации труда.

"Это — комплекс мер, начиная от сокращений там, где это возможно, хотя сегодня людей на улицу ни в коем случае нельзя выбрасывать, вопрос надо согласовывать с органами власти: человека надо перевести через дорогу и направить на работу", —  призвал президент.

Президент отметил, что некоторые чиновники называют требуемый уровень зарплаты в 1000 рублей "неподъемным".

"Хочу предупредить. Кто не может поднимать — надо уходить на более легкую работу. Очковтирательство в этом деле недопустимо", — отметил Лукашенко.

При этом, президент вновь напомнил, что без учета роста производительности "выдавать по 1000 рублей" нельзя. "В этом и заключается профессионализм руководителей, а от них почти все зависит. Где люди не тянут — надо срочно решить кадровые проблемы", — добавил глава государства.

По мнению Лукашенко, подходы к финансовому оздоровлению белорусских предприятий должны быть гибкими. "Упор надо делать на перепрофилирование и оптимизацию. Но прежде —  позаботиться о переобучении и предоставлении других мест", — заключил президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Задача для руководителей белорусских предприятий - улучшение организации труда на производствах, благодаря чему можно поднять и зарплаты.

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