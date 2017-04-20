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Президент пообещал и дальше "жать" на правительство

21.04.2017 10:44 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. "Жим" на исполнительные ветви власти со стороны государства будет только усиливаться, заявил в пятницу в ходе послания Национальному собранию и белорусскому народу президент Беларуси Александр Лукашенко.

В ходе своего послания Лукашенко отметил, что именно создание конкурентоспособной экономики и есть основа суверенитета Беларуси. Однако в 2016 году республика из-за внешних и внутренних факторов не вышла на прогнозные экономические показатели.

Президент пообещал и дальше "жать" на правительство
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: за работу с инвесторами из КНР будет особый спрос

"Выход один — засучив рукава всем народом взяться за решение проблем. Ведь неудачи не только из-за внешних проблем, но и внутренних. Ориентир — решение пятого Всебелорусского собрания. Нам необходимо наверстать упущенное", — отметил Лукашенко.

По словам президента, текущий год имеет "особую значимость", а республика "находится у опаснейшей черты". "Если не сделаем хоть полшага вперед — боюсь даже сказать, что произойдет", — сказал президент.

Лукашенко потребовал наращивать экспорт и привлекать инвестиции — он уверен, что эти вопросы можно решить.

"Думаю, что все (в правительстве — Sputnik) понимают, что врать опасно. Наметилась некая тенденция вперед, как (они — Sputnik) заявляют. Готов поверить. Но это мы сделали за март и несколько дней апреля. Февраль и январь провалили и проспали. С моей стороны "жим" на исполнительные ветви власти будет только усиливаться", — пообещал президент.

Глава государства подчеркнул: необходимо показать, что Беларусь может функционировать как суверенное и независимое государство.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства заявил, что январь и февраль представители исполнительной власти "провалили и проспали".

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