﻿ ТЕСТ: как выглядят и сколько стоят частные дома в Минске? Изучаем реальные объекты из базы Realt.by. 21.by
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ТЕСТ: как выглядят и сколько стоят частные дома в Минске? Изучаем реальные объекты из базы Realt.by

21.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Теги: Минск
 
 
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Квартиры, коттеджи, дачи и участки — в базе Realt.by есть все. Сегодня проверяем интуицию, а заодно изучаем, какие дома можно купить в Минске. К вашему вниманию семь...

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