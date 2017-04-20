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ТЕСТ: как выглядят и сколько стоят частные дома в Минске? Изучаем реальные объекты из базы Realt.by
21.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Ссылки на актуальные предложения о продаже коттеджей в Минске из базы Realt.by:
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Квартиры, коттеджи, дачи и участки — в базе Realt.by есть все. Сегодня проверяем интуицию, а заодно изучаем, какие дома можно купить в Минске. К вашему вниманию семь...
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