МИНСК, 21 апр — Sputnik. Либерализацию на рынке потребительских товаров может позволить себе только тот, у кого в кармане есть деньги, сказал президент.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: одномоментно услуги ЖКХ дорожать не будут

"Не слушайте тех, кто будет убеждать вас в либерализации, она хороша для тех, у кого хорошие деньги, а у нас много людей, которые их не имеют", — сказал президент во время ежегодного послания к парламенту, обращаясь к министру торговли Владимиру Колтовичу.

Он пожурил министра за его заявления о развитии конкуренции на рынке и пояснил необходимость контроля над ценообразованием на сахар.

"Повторяю публично — ваша задача — контроль ценообразования, с которой вы начали на этой должности. Никакие реформаторы и МВФ вам не указ, контролируйте цены. Насколько сахар подскочил? На четверть — 25%! При том, что производителям сахарной свеклы платят хорошо, это один из самых рентабельных продуктов сельского хозяйства. Переработчики сахарной свеклы работают с прибылью, на рынке потребность приличная — все, что производим, продаем. Так почему подскочили цены?" — спросил Лукашенко.

Он подчеркнул, что цены на сахар в Беларуси уже выше, чем в России, и задался вопросом, кому Беларусь будет продавать этот продукт. Лукашенко призвал не только МАРТ, но всех, включая граждан, контролировать ценообразование.

"Мы создали министерство, обязанность которого — контроль цен на потребительском рынке, но контролировать должны все. Работает горячая линия, куда может обратиться каждый человек, мы должны отреагировать на любое замечание граждан страны", — заявил президент.