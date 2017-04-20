МИНСК, 21 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет постепенным.

Обращаясь с посланием к парламенту и белорусскому народу, глава государства подчеркнул, что дал поручение Комитету госконтроля пересмотреть себестоимость услуг для организаций сферы ЖКХ. Цель этого поручения — снизить затраты организаций еще на 10%.

"Поставлена КГК задача — по второму кругу пройти и прошерстить стоимость ЖКУ. Чтобы мы вернулись к этому вопросу и я подписал указ. Это надо сделать и опустить эти тарифы еще на 10%", — сказал президент.

"Пускай организации ЖКХ живут без жира, по себестоимости работают, и тогда компенсация населением тарифов будет не 65%, а 80%. Повышение ЖКУ может быть только при повышении качества услуг и при росте зарплат", — продолжил глава государства.

По его словам, население привыкло к тому, что ежегодно стоимость ЖКУ повышается на 5 долларов в эквиваленте.

Лукашенко рассказал, что даже МВФ согласился с его доводами о том, что быстрое повышение тарифов невозможно. "Даже МВФ со мной согласились, что мы не можем за год-полтора сделать 100% оплату ЖКУ. Во-первых, это огромные платежи будут, а во-вторых, это дестабилизирует обстановку в обществе. Мы это будем делать спокойно, 5 долларов в год, люди привыкли к этому. Сделаем не за полтора года, а за четыре-пять", — сказал Лукашенко.