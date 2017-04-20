Контроль за ценами на потребительские товары и услуги остается одной из важнейших задач, подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к народу и парламенту.

«Контролировать цены должны все, чтобы не допустить их необоснованного роста. Тем более работает специальная „горячая линия“ по этим вопросам», — потребовал глава государства.

— Вы знаете, что меня настораживает. Недавно наш министр торговли (министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович — ред.), которому была поставлена четкая задача, отойдя от этой задачи заявил: Знаете, мы не будем, наверное, контролировать цены, мы больше будем ориентироваться на развитие конкуренции. Может, я плохо услышал, или не понял чего-то… Повторяю вам публично: ваша задача — контроль за ценообразованием, как когда-то вы начали делать. И никакие реформаторы и МВФ вам не указ. Запомните это. Контролируйте ценнобразование!

В качестве примера Лукашенко привел цены на сахар, которые подскочили на 25%. Переработчики и производители свеклы неплохо зарабатывают, так почему подскочили цены, недоумевает президент. «А вы говорите о какой-то конкуренции. Один сахарный завод будет конкурировать с другим, третьим и мы получим какой-то эффект. Иллюзия!» — уверен президент.

«Делайте так, как вы умеете и не слушайте никого, кто будет убеждать в какой-то либерализации. Либерализация хорошо для того, кто сегодня не имеет проблем и у кого в кармане хорошие деньги. А у нас миллионы людей, которые сегодня много денег не имеют», — резюмировал Лукашенко.

В Беларуси действительно четыре государственные сахарные завода, а причины заметного роста цен на сахар «Белгоспищепром» объясняет объективными причинами.